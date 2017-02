Stranger Things 2 anticipazioni, Eleven è "cambiata"

Stranger Things 2, Eleven torna ma è diversa da come l'avevamo lasciata. Scopri cosa è successo

di Francesca Di Belardino - 14 Febbraio 2017

SHARE

Stranger Things 2, le anticipazioni si susseguono in attesa di vedere le nuove puntate della serie dei Duffer Brothers: stavolta è Entertainment Weekly a svelare qualche dettaglio sulla trama, a partire dalla copertina che ritrae i piccoli protagonisti della serie.

Insieme a Will, Dustin, Lucas e Mike c'è anche Eleven (ma avevamo capito che sarebbe tornata già da questo trailer) anche se per un momento abbiamo stentato a riconoscerla: non sappiamo dove sia stata fin'ora, ma sicuramente in un posto dove le sono ricresciuti i capelli!

La ragazza-prodigio interpretata da Millie Bobby Brown sfoggia infatti una testa di riccioli inedita: leggendo il pezzo di EW scopriamo che non sarà l'unica novità di questa seconda stagione.

Come già detto, Will Byers è alle prese con il post-Sottosopra e deve vedersela non solo con avvisaglie inquietanti ma anche con strane visioni, mentre Nancy piange la scomparsa di Barb e Joyce sta frequentando un uomo, il nerd dal cuore d'oro Bob, sperando di riuscire a dare una figura paterna ai suoi figli.

Dustin ha un nuovo amico, un animaletto che però non viene dalla nostra dimesione, e i ragazzi faranno la conoscenza di una nuova coppia di fratelli: Billy (Dacre Montgomery) e Max (Sadie Sink). Lei è una maschiaccia che va in giro in skate, e che farà innamorare sia Lucas (Caleb McLaughlin) che Dustin, mentre il fratello è un 17enne imprevedibile e dalla natura violenta. Matt Duffer spiega, parlando di Bill, che il personaggio si rifarà ai "grandi cattivi umani" tratteggiati da Stephen King, quelli che nei suoi romanzi sono in grado di fare più paura dei soprannaturali.

La seconda stagione di Stranger Things andrà in onda dal 31 ottobre 2017: Halloween non è un giorno a caso, visto che la serie ricomincerà proprio nel giorno di Halloween 1984, un anno circa dopo il ritorno di Will dal Sottosopra.