Storie Maledette 2017, quando va in onda? L'annuncio che sconforta i fan

di Eleonora D'Urbano - 11 Maggio 2017

Era stata annunciata la messa in onda di Storie Maledette 2017 per primavera inoltrata, tuttavia Franca Leosini – storica autrice e conduttrice tv del programma in onda su Rai3 dal 1994 – si è vista costretta a posticipare il debutto della nuova attesissima stagione gettando i fan nello sconforto generale.

Così ha comunicato sull’account Facebook ufficiale della trasmissione di cronaca giudiziaria Franca Leosini:

“Amici miei carissimi,

è con decisione meditata, dovuta massimamente all'importanza e alla complessità dei "casi" che ho in corso di preparazione, che la nuova serie di "Storie Maledette" andrà in onda a fine autunno.

Vi prego di non smettere di starmi vicino.

Stringo tutti in un forte abbraccio

Franca”

Storie Maledette 2017 slitta dunque di qualche mese e il pubblico che in tanti anni di conduzione seria e professionale si è affezionato alla Leosini, al gruppo di lavoro e alla loro scrupolosità, ha accolto in malo modo la notizia.

In coro gli spettatori hanno fatto sapere che attenderanno con impazienza l’autunno, mentre più di qualcuno ha proposto che vengano trasmesse le repliche dei casi trattati l’anno scorso, come l’omicidio di Meredith Kercher o il delitto Varani.

C'è da chiedersi a questo punto se il motivo dello slittamento della trasmissione sia dovuto soltanto - come ha dichiarato la Leosini - alla volontà di analizzare più approfonditamente le storie oppure ci siano esigenze editoriali superiori dietro tale scelta.

