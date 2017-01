Storia di una ladra di libri, le differenze tra libro e film

Storia di una ladra di libri, differenze libro e film: ecco in cosa differiscono testo e pellicola.

di Grazia Cicciotti - 25 Gennaio 2017

Nel 2013 arrivò nelle sale italiane la pellicola Storia di una ladra di libri (The Book Thief), diretta da Brian Percival e trasposizione cinematografica del romanzo Storia di una ladra di libri, scritto da Markus Zusak nel 2005.

La pellicola - che tra gli interpreti annovera Sophie Nélisse, Geoffrey Rush ed Emily Watson - ha conquistato pubblico e critica, commossi dalla storia della piccola Liesel: Storia di una ladra di libri è infatti il racconto di come la giovane ragazzina, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, si trova a fronteggiare sentimenti, l’amore per i libri e - soprattutto - la morte che la circonda.

Il libro - che originariamente portava il titolo La bambina che salvava i libri - è, ovviamente, a grandi linee molto simile alla pellicola, ma per esigenze cinematografiche vi troverete di fronte a qualche differenza, talvolta - ahimè, per gli appassionati - anche significativa.

Gli amanti del romanzo hanno infatti già notato ampiamente che, come è ovvio che sia, la pellicola contiene meno dettagli e un ordine degli eventi che non corrisponde perfettamente a quello dello scrittore Markus Zusak. Del resto, è inevitabile che nella ‘versione’ su grande schermo di un romanzo ci siano dei tagli e meno elementi, che in linea di massima non intaccano troppo la trama del film. Ad inasprire però maggiormente i fan del libro sembra siano state alcune delle ‘morti’ nella pellicola (occhio agli spoiler), a partire da quella del fratello di Liesel per passare poi a ‘dipartite’ ben più importanti anche a livello narrativo.

Infine, un appunto sul personaggio di Rosa Hubermann, molto ‘ripulita’ nella pellicola, dato che i lettori l’hanno invece trovata ben più dura e volgare nelle pagine di Zusak. Una differenza sostanziale non gradita proprio da tutti...

