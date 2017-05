In occasione della presentazione alla stampa dell'album You, Stash ha risposto sulla sua possibile partecipazione a un talent in veste di giudice.

di Grazia Cicciotti - 19 Maggio 2017

Stash giudice di un talent? 'Sarebbe figo'

Girava voce della possibile partecipazione di Stash a vari talent in veste di ‘giudice’ o ‘coach’ che dir si voglia. L’ipotesi X Factor è definitivamente sparita dopo l’annuncio dei quattro nuovi giudici (Levante, Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli), ma sul futuro - a quanto pare - nulla è ancora detto.

Interrogato dai giornalisti in conferenza stampa, Stash ammette infatti che di certo l’idea non gli dispiacerebbe, pur essendo ora impegnatissimo con la musica, che resta la sua priorità.

“Non so darvi una risposta concreta, perché non ci ho mai veramente pensato. - ammette Stash - Secondo me, però, sarebbe una bella esperienza. Per me, sarebbe figo. Anche se ora abbiamo tanto da lavorare con l’album e i live. Girava il mio nome anche come coach post-Morgan, però in quel momento purtroppo eravamo nella fase di scelta dei singoli, quindi era proprio impossibile. Vediamo. Per il momento è un articolo che gira online”.

Nulla da fare, dunque, per quest’anno, che vede i The Kolors tra l’altro impegnatissimi nella promozione del nuovo album You, uscito il 19 maggio (Baraonda/Artist First) e che segue - a distanza di due anni - l’incredibile successo dell’album Out, disco certificato quattro volte platino. Niente tv, quindi, per Stash. Almeno per ora, si intende.

foto@UfficioStampa