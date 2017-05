Split, il thriller di M. Night Shyamalan arriva in Blu-ray e DVD Ecco una clip esclusiva

Dopo il successo ottenuto nelle sale cinematografiche, SPLIT il thrilelr psicologico diretto da M.Night Shyamalan e prodotto da Jason Blum arriva in Blu-ray™ e DVD. Vi mostriamo una clip esclusiva.

17 Maggio 2017

Dopo il grande successo ottenuto nelle sale cinematografiche, SPLIT il thriller psicologico diretto da M. Night Shyamalan arriva in Blu-ray™ e DVD dal 17 Maggio 2017 con Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Prodotto tra gli altri dal genio delle produzioni low budget Jason Blum (Ouija, The Visit, Get Out), SPLIT ha incassato complessivamente 257.2 milioni di dollari (136.9 milioni negli Stati uniti e 120.4 nel resto del mondo)a fronte di un budget di 9 milioni di dollari.

Protagonista di SPLIT è James McAvoy (X-Men: Apocalypse, Victor Frankenstein), nei panni di Kevin Crumb un uomo dalla complessa personalità (al suo psichiatra svela di averne 23). Ma una è ancora nascosta e inesplorata e ha tutta l'intenzione di venire fuori e sopraffare le altre. Costretto a rapire tre ragazze, Kevin cerca di sopravvivere ai suoi molteplici sé e a chiunque lo circondi, mentre le barriere tra le sue varie personalità cominciano a crollare.

Universal Pictures Home Entertainment Italia propone nella versione Digital HD, blu-ray, DVD e 4k Ultra HD uno sguardo ravvicinato al film campione di incassi, proponendo tantissimi contenuti extra: un finale alternativo esclusivo, scene eliminate, i mille volti di Jaems McAvoy dove scoprirete come l'attore ha affrontato la sfida di interpretare tante identità così diverse tra loro; il making of del film: i filmmaker il cast, il team raccontano cosa li ha attirati di questo film e di come gli abbiano dato vita. E ancora M.Night Shyamalan e la sua visione d'insieme dei suoi progetti: i produttori, il cast e il team raccontato di come il metodo di Shyamalan sia loro la libertà di svolgere il proprio compito al meglio.

Vi lasciamo con una clip esclusiva tratta SPLIT.

