Spiderman Homecoming trailer italiano Video - Foto

In attesa di vederlo sul grande schermo, la Sony Pictures ci fa venire l'acquolina in bocca rilasciando 'Spiderman Homecoming trailer italiano', il n3 per l'esattezza. Per vederlo sul grande schermo dovremo attendere il 6 luglio.

di Adele Ramazzotti - 24 Maggio 2017

SHARE Spiderman Homecoming trailer italiano Per vederlo nelle sale cinematografiche dovremo attendere il 6 luglio 2017, ma nell'attesa possiamo gustarci Spiderman Homecoming trailer italiano, rilasciato dalla Sony Pictures. Il film diretto da Jon Watts vede nei panni di Peter Parker Tom Holland che abbiamo già avuto modo di apprezzare nello stesso ruolo in Captain America: Civil War. Ritroveremo con lui anche Robert Downey Jr. nel ruolo di Tony Stark e Marisa Tomai in quelli di zia May. Nel ruolo del cattivo troviamo invece lo straordinario Michael Keaton. Vi lasciamo con Spiederman Homecoming trailer italiano e vi ricordiamo la sinossi del film. Spiderman Homecoming trailer italiano: sinossi Il giovane Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland), reduce da un clamoroso debutto in Captain America: Civil War, inizia a sperimentare la sua ritrovata identità da super-eroe in Spider-Man: Homecoming. Entusiasta della sua esperienza con gli Avengers, Peter torna a casa, dove vive con la zia May (Marisa Tomei), sotto l'occhio vigile del suo nuovo mentore Tony Stark (Robert Downey, Jr.). Peter cerca di tornare alla sua routine quotidiana - distratto dal pensiero di dover dimostrare di valere di più dell'amichevole Spider-Man di quartiere - ma quando appare l'Avvoltoio (Michael Keaton), tutto ciò a cui Peter tiene maggiormente viene minacciato.