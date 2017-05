Speciale Amici, tutte le verità di Maria De Filippi

La conduttrice, ospite in studio a Verissimo, ha raccontato del chiarimento privato avuto con Morgan e ha parlato anche di due grandi protagonisti di Uomini e donne, Claudio Sona e Mario Serpa

di Francesca Di Belardino - 11 Maggio 2017

Maria De Filippi e l'intero cast di Amici sono stati ospiti di Silvia Toffanin per uno speciale Verissimo dedicato proprio al talent di Canale 5, che si avvicina a grandi passi alla sua finale: in studio, oltre a Maria, anche le coach Elisa ed Emma e i componenti delle due squadre, la bianca e la blu.

Maria De Filippi ha parlato di nuovo dell'affaire Morgan, ribadendo che si è trattato di un suo fallimento ma rivelando anche che il cantante le ha chiesto scusa in forma privata. "Mi piacerebbe che dicesse pubblicamente quello che ha detto a me", ha commentato la De Filippi, che si era già detta amareggiata per le parole di Morgan su di lei e sul programma.

Ma Queen Mary, come la chiamano i suoi fan, non ha parlato solo di Amici: a domanda diretta di Silvia Toffanin ha riacceso anche la speranza per i fan dei Clario (Claudio Sona e Mario Serpa), la prima coppia gay formatasi a Uomini e donne e poi scoppiata poco dopo. Come i sostenitori della coppia sanno bene, ultimamente si erano diffuse voci su un ritorno di fiamma: la De Filippi ha dichiarato che i due che lei sappia non stanno insieme, ma ha aggiunto un "mai dire mai..."

Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle news, non sono mancati momenti toccanti e commoventi durante lo speciale: i ragazzi delle due squadre hanno letto una lettera per i loro coach, Emma ed Elisa, ed entrambe si sono commosse. I ragazzi stessi, nel vedere le clip sul loro percorso nella scuola, si sono molto emozionati: Maria De Filippi ha infatti spiegato che in casetta loro possono vedere la tv, ma non Amici.

La puntata di Verissimo, a cui hanno partecipato anche Ambra Angiolini, Rudy Zerbi, Ermal Meta e Giuliano Peparini si è quindi conclusa tra gli applausi del pubblico.

