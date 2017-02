Soundies Awards premio miglior videoclip: vincono Fabrizio Moro e Maldestro

Fabrizio Moro e Maldestro vicono la seconda edizione dei Soundies Awards, il premio dedicato al miglior videoclip del Festival di Sanremo

di ufficio stampa - 10 Febbraio 2017

Nel pomeriggio di venerdì 10 febbraio a Casa Sanremo Limoni Beauty Lounge è stato assegnato il premio Soundies Awards per il miglior videoclip del Festival della Canzone Italiana. A vincere il riconoscimento (un'opera creata dal Maestro orafo Michele Affidato) sono stati per la categoria Big Fabrizio Moro per il videoclip di "Portami Via" (regia di Andrea Folino e Corrado Perria) con la partecipazione di Fabrizio Ferracane, candidato ai David di Donatello per il film “Anime nere”. Nelle nuove proposte il premio è andato a Maldestro già vincitore del Premio Ciampi e del Premio De Andrè, con la sua “Canzone per Federica” (regia di Cosimo Alemà).

Il Soundies Awards è nato da un’idea di Vincenzo Russolillo, con la direzione artistica del regista Giuseppe Marco Albano, e consiste in premio in denaro messo a disposizione dalla Lucana Film Commission rappresentata nell’occasione dal responsabile marketing Nicola Timpone che consentirà sia ai big che alle nuove proposte di realizzare un videoclip in Basilicata entro l’anno.

Nella scorsa edizione a vincere il premio furono Ermal Meta per la categoria nuove proposte e Rocco Hunt per la categoria Big.



foto ufficio stampa