Sostituito Marco Salvati ad Avanti un altro? Chi è seduto al suo posto?

Non c'è più Marco Salvati ad Avanti un altro? La domanda rimbalza sui social durante la prima puntata della nuova stagione. Mistero svelato dallo stesso autore: ecco a chi ha lasciato la sedia da giudice di gara

di Eleonora D'Urbano - 16 Gennaio 2017

SHARE

Chi è il sostituto di Marco Salvati a Avanti un Altro? Ora si scopre che...

Se domenica 15 gennaio dalle 18.50 eravate sintonizzati su Canale 5 e aspettavate di vedere di nuovo Avanti un altro, immaginiamo che – dopo i primi minuti – vi siate resi conto che il fortunato quiz show preserale è decisamente diverso da come lo avevamo lasciato qualche mese fa, prima di passare il testimone a Gerry Scotti e Caduta Libera. Che fine ha fatto Marco Salvati a Avanti un altro e chi è il suo sostituto?

Paolo Bonolis, in effetti, è sempre al timone del programma, Luca Laurenti continua a fargli da spalla, ma tra gli storici autori che hanno reso grande la trasmissione in onda subito dopo Barbara D'Urso, c'è stata qualche pesantissima defezione: chi è il sostituto di Marco Salvati a Avanti un altro?

Il dubbio amletico ha cominciato a rimbalzare sui social non appena le telecamere hanno inquadrato la giuria. “Chi è quello seduto al suo posto?” si sono chiesti molti spettatori, spiazzati anche dalla presenza di una nuova Bonas, dopo l'addio di Paola Caruso al programma giunto alla sua 6° edizione.

Marco Salvati non ha definitivamente lasciato la trasmissione, ma è stato costretto a chiarire la situazione e i motivi che l'hanno portato a questa decisione con un tweet in cui ha confessato:

“Causa “crisi mistica” sono ancora autore del programma ma dietro le quinte . Ho lasciato la sedia a un pelato più giovane ;) #AvantiUnAltro”.

Il pelato più giovane – come lo ha amabilmente definito – si chiama Christian Monaco e lavora per Endemol: il nuovo giudice ha già preso parte come autore a programmi come L'Eredità, Reazione a Catena, I soliti ignoti e non ultimo, Ciao Darwin.

Cosa ci sia dietro la ‘crisi mistica' di Marco Salvati non lo sappiamo, ma i fan dell'autore e amico di Bonolis lo rimpiangono vivamente sui social e tentano di convincerlo a tornare a suon di cinguettii del tipo: “Non ha la tua verve già si è visto. Abbasso il nuovo”.

OLTRE AL SOSTITUTO DI MARCO SALVATI A AVANTI UN ALTRO, CHI È LA NUOVA BONAS? TUTTO SULLA SEXY SHOWGIRL

Fotogallery@Social