Detto Fatto viene sospeso: il programma chiude in anticipo. Ecco cosa andrà in onda al suo posto

28 Aprile 2017

Il programma condotto da Caterina Balivo, Detto Fatto, è stato sospeso. Perché la trasmissione non va in onda e chiude in anticipo? Eppure è molto seguito dal pubblico televisivo, che da tempo ogni pomeriggio su Rai Due non manca un appuntamento. L'ultima puntata di questa stagione è fissata per giovedì 4 maggio e mostrerà come sempre tutorial di moda, bellezza e cucina. Perché questo cambiamento nel palinsesto televisivo di Rai Due?

A breve assisteremo alla 100esima edizione del Giro D'Italia che si concluderà domenica 28 maggio e la Rai ha pensato bene di chiudere in anticipo il programma di Caterina Balivo. Questa scelta è stata fatta per evitare il famoso calo di ascolti? Assolutamente no. La decisione è stata presa perché ci troviamo di fronte alla più importante manifestazione ciclista, la cui diretta quest’anno è stata spostata su Rai Due (sarà visibile anche su RaiSport), anziché su Rai Tre come avvenuto in precedenza.

Detto Fatto sospeso

Essendo i 100 anni dal primo Giro D’Italia, la rete ha deciso di puntare su un canale maggiormente seguito dalla televisione di Stato. Questo cambio di palinsesto non sorprende più di tanto in quanto si tratta di una buona azione commerciale. Molti sono gli appassionati di sport, soprattutto del ciclismo, che seguiranno la diretta e la Rai di certo ne trarrà comunque dei vantaggi in termini di ascolti.

Ecco svelato il motivo per cui Detto Fatto andrà in onda solo fino al 4 maggio. Chiude in anticipo il programma di Caterina Balivo, la quale è incinta del suo secondo figlio e così facendo potrà vivere a pieno gli ultimi mesi di gravidanza. Ricordiamo che questo non è certo un addio, ma un ‘arrivederci alla prossima stagione televisiva’.

