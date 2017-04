Sorelle, fiction quasi perfetta se non fosse per... ecco cosa il pubblico non ha gradito

Ieri sera è andata in onda l'ultima puntata della fiction Sorelle. Chi ha ucciso Elena? Il finale ha diviso il pubblico: c'è chi lo ha giudicato da cardiopalma e chi lo ha definito scontato. Ma c'è un particolare della fiction poco gradito dagli utenti, ecco quale

di Eleonora D'Urbano - 14 Aprile 2017

Sorelle, ieri c'è stata l'ultima puntata: pubblico diviso. Troppe parolacce? Finale banale? Seconda stagione?

L’ultima puntata di Sorelle, la fiction trasmessa su Rai1 ieri, giovedì 13 aprile e interpretata da Anna Valle, Giorgio Marchesi e Loretta Goggi, ha stravinto il prime time con 6 milioni 192 mila spettatori e uno share del 27.20%, ma a onor del vero il finale non è stato l’episodio che ha ottenuto i migliori risultati, fermo restando che la serie tv diretta da Cinzia TH Torrini resta una delle più seguite della Rai.

Il finale di Sorelle ha completamente diviso gli spettatori che su Twitter hanno commentato a caldo l’epilogo, la scoperta dell’assassino di Elena sperando in una seconda stagione.

In effetti più di qualcuno ha trovato troppo prevedibile l’ultima puntata, nonostante tanti altri siano rimasti completamente spiazzati: “Ho sospettato d tutti, Silvia, suo marito, Daniele, Antonia, Chiara, persino i suoi figli e poi alla fine era la soluzione più scontata #Sorelle”.

Alla fine per chi non avesse visto l’ultima puntata della fiction, ad uccidere Elena, la sorella di Chiara, è stato Roberto, che si è sentito braccato dalla donna che aveva scoperto la verità sulla laurea in ingegneria: in più Elena aveva scongiurato l’affido dei suoi bambini a Roberto, che invece non aveva alcuna intenzione di farlo; dunque atterrito dalla possibilità di perdere tutto, l’ha uccisa e poi ha fatto leva sul forte sentimento che Chiara provava ancora per lui.

Sorelle è stata giudicata una fiction quasi perfetta se non fosse per un particolare che ha parecchio infastidito il pubblico: la massiccia presenza di parolacce, proferite da adolescenti di 14 anni.

“Ho finito ora di vedere #Sorelle Bello e fatto molto bene Complimenti Unico difetto secondo me C'erano troppe parolacce ( e io ne dico) ....” ha cinguettato una utente.

Tutto sommato possiamo dire che gli spettatori non vedono l’ora di vedere sul piccolo schermo la seconda stagione di Sorelle e c’è qualcuno che, con un velo di tristezza, fa sapere: “Una sola certezza: il giovedì senza Anna Valle non sarà più giovedì. #Sorelle”.

