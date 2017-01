Sophia Loren come sta? Le sue condizioni di salute e le ultime news sull'attrice

Sophia Loren come sta? I tantissimi fan vogliono avere notizie sulle condizioni di salute dell'attrice, sapere quando la rivedremo in Italia e in tv. Tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti sulla star napoletana.

di Eleonora D'Urbano - 18 Gennaio 2017

Sophia Loren come sta?

Con Diego Armando Maradona a Napoli in questi giorni, tanti fan dell’attrice – cittadina onoraria del capoluogo campano da luglio 2016 – si sono chiesti che fine abbia fatto, esortando Luigi De Magistris e le autorità competenti a invitarla quando nel maggio prossimo il Pibe de Oro riceverà la sua stessa onorificenza al San Paolo.

Due dei simboli della napoletanità in tutto il mondo, pur essendo originari di altre parti, continuano ad esportare l’ingrediente fondamentale di questa terra: la voglia di vivere e non vi assicuriamo che Sophia Loren a 82 anni è ancora inarrestabile!

Icona sexy del cinema italiano, ammirata e copiata ai quattro angoli del pianeta, Sofia Villani Scicolone porta con grazia e dignità la responsabilità di essere una delle celebrità nostrane e quando ne ha l’occasione, rimarca al mondo intero che l’Italia non è solo pizza e mandolino, ma storia e cultura, sacrificio e speranza.

Il 10 febbraio prossimo, per esempio, sarà protagonista di un grande evento in Florida: in “An evening with Sophia Loren” Bill Harris di Entertainment Tonight intervisterà la nostra stella che racconterà della sua infanzia trascorsa in un’Italia devastata dalla guerra, vessata e maltrattata, ma parlerà anche della vita familiare e della sua carriera prima di volare a Mosca il 28 marzo prossimo.

Sophia Loren come sta? Chi avesse nostalgia dell’attrice, sappia che Sophia Loren torna in tv giovedì 19 gennaio e poi martedì 24 su Sky Cinema per la ‘Settimana della Memoria’ con ‘Una giornata particolare’. La pellicola firmata Ettore Scola nel 1977, vede un Marcello Mastroianni all’apice della sua espressività (per cui ha ricevuto una nomination all’Oscar come Miglior Attore) nei panni di un radiocronista disoccupato e omosessuale che sta per togliersi la vita nel giorno della visita di Hitler a Roma e viene salvato per una serie di circostanze dalla dirimpettaia – Sophia Loren – una casalinga soggiogata dal marito e da 6 figli maschi viziati.

