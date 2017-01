Sing, il film sceglie un cast stellare per doppiaggio e canzoni. Ecco gli attori statunitensi che hanno prestato la voce ai simpatici animali protagonisti del lungometraggio.

di Grazia Cicciotti - 04 Gennaio 2017

SHARE

Sing, il cast del film d'animazione: chi sono gli attori che cantano nel lungometraggio?

Arriva finalmente nelle sale Sing, il nuovo film d’animazione ideato dai creatori di Cattivissimo Me, Minions e Pets e scritto e diretto da Garth Jennings. Nelle sale italiane dal 4 gennaio, il lungometraggio ha per protagonisti dei simpatici animali capitanati da Buster Moon, un elegante koala proprietario di un teatro un tempo grandioso ormai caduto in disgrazia. L’idea di Buster Moon è quella di salvare il teatro organizzando una grandissima competizione canora, che vedrà cinque concorrenti emergere più degli altri: un topo, una timida elefantina adolescente con un enorme caso di ansia da palcoscenico, la mamma super impegnata di 25 maialini, un giovane gorilla ed una porcospina punk-rock.

Inutile dire che, visto il tema del film, la musica ne è una grande e indiscussa protagonista e infatti l’uscita del film è accompagnata da una ricca colonna sonora, anticipata dal singolo Faith, interpretato da Stevie Wonder e Ariana Grande.

Durante il film potrebbe dunque facilmente capitare che vi chiediate a chi appartiene la voce che si nasconde dietro i personaggi disegnati per il racconto. Sappiate che nella versione statunitense nomi illustri si sono prestati al doppiaggio, cantando anche i brani che sentite nel film e nella colonna sonora.

Buster Moon, il koala di cui abbiamo già parlato è doppiato da Matthew McConaughey, a cui non spettano in realtà particolari velleità canore. Diversa sorte è invece toccata a Reese Witherspoon, che interpreta la madre di 25 maialini Rosita, e a Seth MacFarlane (creatore de I Griffin e di American Dad!), che interpreta il topo Mike: entrambi hanno recitato e cantato. Nei panni di Ash, il porcospino un po’ punk, troviamo Scarlett Johansson, mentre Eddie Noodleman - una ricca pecora amica di Buster - ha la voce (non canterina) di John C. Reilly. Infine Meena, la bravissima e talentuosissima elefantina, ha la voce di Tory Kelly, mentre il gorilla Johnny quella di Taron Egerton.

Sing, la colonna sonora: tracklist

Questa la tracklist completa:

Faith (Stevie Wonder feat. Ariana Grande)

Gimme Some Lovin’ (The Spencer Davis Group)

The Way I Feel (Taron Egerton)

Let’s Face the Music and Dance (Seth MacFarlane)

I Don’t Wanna (Scarlett Johansson & Beck Bennett)

Venus (Nick Kroll & Reese Witherspoon)

Auditions (sing Cast)

Around the World- Rumba (Senor Coconut and his Orchestra

Bamboleo (Gipsy kings)

The Wind (Cat Stevens)

Hallelujah (Tory Kelly)

Under pressure (Queen & David Bowie)

Shake it off (Nick Kroll & Reese Witherspoon)

I’m Still Standing (Taron Egerton)

Set it All free (Scarlett Johansson)

My Way (Seth MacFarlane)

Don’t You worry ‘bout a thing (Tory Kelly)

Golden Slumbers/Carry That Weight (Jennifer Hudson)

Out To lunch (end titles) (joby Talbot)

Listen to the Music (Tiki Pasillas)

Hallelujah (duet version – Jennifer Hudson & Tory Kelly)

Don’t’ you worry ‘bout a Thing (acoustic version – Tory Kelly)

Oh.My.Gosh (the Bunnies)

foto@UfficioStampa