10 showgirl scoperte da Gianni Boncompagni. Senza di lui sarebbero diventate famose?

Sono orami volti noti della televisione italiana e ciò che le accomuna è un nome: Gianni Boncompagni. Ecco le showgirl e attrici diventate famose grazie al regista da poco scomparso. Avrebbero comunque fatto carriera?

di Eleonora D'Urbano - 19 Aprile 2017

Showgirl scoperte da Gianni Boncompagni: ecco cosa fanno oggi

Come sarebbe stata la nostra adolescenza se non ci fosse stata Non è la Rai di Gianni Boncompagni? Il programma pomeridiano in onda prima su Canale 5 e poi su Italia 1 dal 1991 al 1995 è divenuto in men che non si dica un vero e proprio cult e moltissime showgirl che quasi 30 anni fa hanno preso parte a Non è la Rai, oggi sono ancora famose e lanciatissime nel mondo dello spettacolo.

Gianni Boncompagni, infatti, non fu solo il pigmalione di Raffaella Carrà, ma anche di Ambra Angiolini, Miriana Trevisan, Claudia Gerini, Alessia Merz, Laura Freddi, Antonella Mosetti, Sabrina Impacciatore, Alessia Mancini, Romina Mondello e Antonella Elia.

