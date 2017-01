Sherlock 4, secondo episodio: ecco il titolo, la sinossi, il trailer e qualche curiosità sul nuovo episodio di Sherlock, The Lying Detective.

di Grazia Cicciotti - 03 Gennaio 2017

Sherlock 4, il secondo episodio è The Lying Detective: trailer e curiosità

Si intitola The Lying Detective il secondo episodio della quarta stagione di Sherlock, che andrà in onda domenica 8 gennaio su BBC One e che sarà disponibile su Netflix, anche in Italia, a partire da lunedì 9 gennaio.

L’episodio è stato scritto da Steven Moffat e vedrà i due protagonisti alle prese con il cattivissimo Culverton Smith, interpretato da Toby Jones.

La sinossi ufficiale dell’episodio recita infatti che “Sherlock affronterà uno dei nemici più terribili della sua lunga carriera: il potente e apparentemente intoccabile Culverton Smith, un uomo che nasconde un segreto molto oscuro”.

Oltre a Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, rivedremo in questo episodio Mark Gatiss nei panni di Mycroft, Rupert Graves in quelli dell’Ispettore Lestrade, Una Stubbs come Mrs Hudson, Amanda Abbington nei panni di Mary Watson e Louise Brealey in quelli di Molly Hooper.

Un’ultima curiosità: il titolo dell’episodio è basato sul nome di un racconto breve di Sir Arthur Conan Doyle, The Adventure of the Dying Detective (L’avventura del detective morente). Come nell’episodio, anche nel testo l’antagonista di Sherlock è Culverton Smith.

Gli episodi della quarta stagione, come per le stagioni precedenti, sono tre. Dopo The Lying Detective, dunque, resterà l’ultimo episodio della stagione. Godetevi, nel frattempo, il trailer del secondo episodio!

