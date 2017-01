Sherlock 4, su Netflix da oggi il primo episodio

Sherlock 4, da oggi su Netflix il primo episodio: ecco tutte le anticipazioni sulla quarta -e forse ultima- stagione della serie con Benedict Cumberbatch

di Francesca Di Belardino - 02 Gennaio 2017

Finita l'attesa: è oggi disponibile su Netflix la prima puntata di Sherlock 4, andata in onda ieri (1 gennaio) sulla BBC. Questo primo episodio, intitolato The Six Thatchers, fa riferimento al racconto The Adventure of the Six Napoleons, pubblicato da Arthur Conan Doyle nel 1904: vedremo Sherlock e il fido Watson alle prese con un caso che coinvolge il figlio del ministro e alcuni busti di Margaret Tatcher distrutti.

Il secondo ed il terzo episodio verranno resi disponibili rispettivamente il 9 e il 16 gennaio: le anticipazioni sui singoli episodi potete trovarle QUI

In questa stagione sappiamo che Benedict Cumberbatch e Martin Freeman dovranno affrontare un nuovo nemico, molto pericoloso, interpretato da Toby Jones: Culverton Smith. Come da tradizione, anche questo nuovo villain arriva da una delle storie scritte da Sir Arthur Conan Doyle, a cui la serie tv creata da Steven Moffat e Mark Gatiss si rifà: più precisamente, i lettori lo hanno conosciuto nel racconto 'L'avventura del detective morente'.

In questa quarta stagione, che sarà molto più dark delle precedenti, verranno esplorati anche i rapporti familiari di Sherlock, tirando in ballo il fratello ed i genitori. Inoltre, Watson avrà un bambino: lo si è visto chiaramente dai poster promozionali.

La grande domanda resta sempre la stessa: la quarta è l'ultima stagione di Sherlock? Era stato lo stesso Cumberbatch a lanciare la bomba durante un'intervista a GQ, nella quale affermava che la quarta stagione sarebbe andata in una direzione che rendeva difficile pensare ad un seguito.

Non resta che attendere gli ultimi 2 episodi!