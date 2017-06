La nostra intervista a Shady, che dopo 'Amici' ci parla del nuovo EP e della collaborazione con Boosta.

di Grazia Cicciotti - 08 Giugno 2017

SHARE

Shady, dopo Amici al lavoro con Boosta: 'Ho tanta voglia di fare'

Il 26 maggio è finalmente uscito l’EP - omonimo - di Shady Cherkaoui, meglio nota come Shady, che ha deciso di racchiudere in questo progetto discografico suo ultimo anno di vita e di lavoro.

Un anno che comprende l’esperienza ad Amici, il sodalizio artistico con Boosta e la ‘riscoperta’ - se così possiamo dire - della musica italiana, sempre un po’ trascurata dalla cantautrice.

Tutto questo viene raccontato da Shady in sei tracce, tra cui spicca il singolo apripista Come next to me e una versione minimalista e raffinata del brano di Adele Rolling in the deep.

"La partecipazione ad Amici - ha dichiarato Shady - è stato un percorso intenso che si è concluso con la prima parte di me, un Ep, frammenti di storie, sensazioni e pensieri nuovi. Questo regalo lo dedico a tutti coloro che mi hanno aiutato, che hanno creduto in me fino a qui".

Nella videointervista, Shady ci racconta come sta vivendo la ‘vita’ dopo il talent show e cosa ha significato per lei ottenere la completa fiducia di Boosta, che ha partecipato attivamente alla produzione di questo EP, che vede Shady in veste di autrice di buona parte dei testi e co-autrice delle musiche. Oltre a Shady e a Davide ‘Boosta’ Dileo, le musiche dell’EP sono state curate da Antonio Respingo e Matteo Buzzanca e Edwin Roberts per il brano Uguale a me (il cui testo è firmato da Matteo Buzzanca ed Elena Ruscitto).

TRACKLIST



1. Stay home

2. Louboutin

3. Come next to me

4. Rolling in the deep

5. Je n'ai marre

6. Uguale a me

foto@UfficioStampa