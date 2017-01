Serie tv 2016, i 5 momenti shock

Serie tv 2016: ecco i 5 momenti shock che hanno segnato quest'annata da bingewatcher. Occhio agli spoiler per chi sa di non aver portato a termine i grandi classici

di Francesca Di Belardino - 02 Gennaio 2017

C'è chi li chiama cliffhanger, chi italianizza in colpi di scena: a noi piace definirli il sale delle serie tv, quei momenti che ci spingono a continuare la visione (o che al contrario ci fanno dire basta). Lo shock è una componente della narrazione, che altrimenti sarebbe piatta: vediamo insieme quali sono i 5 momenti che ci hanno fatto saltare dalla sedia in questa stagione telefilmica 2016.

Game of Thrones

Questa sesta stagione ha avuto diversi momenti "wow", ma se c'è una scena che ha colpito tutto il pubblico è quella dell'eroica morte di Hodor: il gigante buono che protegge Brandon Stark fino alla fine, nel vero senso della parola. Più di tutto ha commosso il pubblico scoprire che Hodor aveva perso il senno per colpa dello shock dato dall'entrata di Bran nel suo corpo per difendersi dagli Estranei. Il corto circuito ha portato il povero Hodor a ricordare solo la frase sentita in quel momento, Hold the door, e quindi per contrazione Hodor.

Orange is the new black

Una morte inaspettata e dolorosa per tutti i fan della serie originale Netflix: Poussey finisce soffocata da una guardia carceraria che quasi non se ne accorge. Una morte amara e che veramente nessuno si aspettava. Un momento shock che ha spezzato molti cuori.

House of cards

Non sarà stato un personaggio principale ma i fan si erano affezionati: il povero Meetchum, in House of Cards, muore nell'esercizio delle sue funzioni, proteggere il Presidente, e lascia tutti di stucco davanti alla tv. La pallottola era per Frank Underwood, ma se la becca Meetchum e ci saluta così.

Una mamma per amica

Le ultime quattro parole che dovevano chiudere la serie ma che non lo fanno affatto, ve lo diciamo (e non vi lamentate degli spoiler, fermatevi finchè siete in tempo) sono: Mamma, sono incinta (in inglese sono 4). A pronunciarle è Rory: non sappiamo chi è il padre (ma lo immaginiamo), non sappiamo se ci sarà una nuova stagione, ma a quanto pare la storia è destinata a ripetersi.

The walking dead

Neagan ha calato la sua mazza chuidata Lucille non solo sui crani dei protagonisti ma anche sullo stomaco degli spettatori, sconvolti da una delle puntate più splatter di sempre: se qualcuno si aspettava che a fare una brutta fine sarebbe stato Glenn, la morte di Abraham ha lasciato tutti senza parole. E con la nausea.