Scarface, remake finalmente in lavorazione: quando uscirà e i dettagli sul cast

Scarface, remake in uscita in estate: ecco chi saranno regista e protagonista della nuova versione del film di De Palma del 1983.

di Francesca Di Belardino - 13 Febbraio 2017

Scarface, remake del film del 1983 finalmente in arrivo: la Universal ha da poco diffuso la notizia che il film uscirà ad agosto del 2018, quindi le riprese stanno per iniziare.

Chi sarà il regista del film che si cimenterà con il lavoro di Brian De Palma? Per ora non è dato saperlo, anche se è ormai certo che la sceneggiatura è stata scritta dai fratelli Cohen. Potrebbero spostarsi anche dietro la macchina da presa? E' una delle possibilità, insieme a David Mackenzie (Hell or High Water) e Peter Berg (Lone Survivor), mentre in passato si sono fatti -insistentemente- i nomi di David Yates, Pablo Larrain e Antoine Fuqua.

Grande attesa anche per il cast: fonti americane danno in pole position, per il ruolo di Tony Montana, l'attore messicano Diego Luna, noto al grande pubblico per il ruolo di Cassian Andor, protagonista maschile in Rogue One: A Star Wars Story, ma conosciuto anche per il suo lavoro di regista impegnato (ha fondato una casa di produzione con Gael García Bernal).

Questo dei fratelli Cohen sarà il secondo remake del film, che in realtà è uscito per la prima volta nel 1932 con la regia di Howard Hawks. La versione di Brian De Palma (con sceneggiatura di Oliver Stone) è però la più conosciuta grazie anche all'interpretazione magistrale di Al Pacino nei panni dello spietato boss.

La storia venne modificata: nel film del 1932 il protagonista era un immigrato irlandese che diventava un gangster nella Chigago degli anni '20. Paul Muni era Antonio "Tony" Camonte e le sue gesta erano ispirate a quelle del leggendario Al Capone. Nel film del 1983, invece, Pacino è Tony Montana, un immigrato cubano che diventa ricchissimo e potente nella Miami degli anni '80, grazie al traffico di droga.

La versione 2018 prevede nuovi cambiamenti: la location sarà Los Angeles ai giorni nostri e il protagonista sarà un messicano, ma conserverà il nome Tony come omaggio alle due pellicole che l'hanno preceduta.