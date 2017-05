Sarabanda torna con l'Uomo gatto, ecco come è cambiato e che fine ha fatto

E' stato il campione di Sarabanda per tanti anni e ora è pronto a tornare in tv con Enrico Papi. Ecco come è cambiato l'Uomo gatto e cosa fa oggi per vivere

di Eleonora D'Urbano - 03 Maggio 2017

Torna Sarabanda a 20 anni dal debutto: presto in tv anche l'Uomo gatto, ve lo ricordate?

In tv c'è aria di revival e dopo il nuovo corso di Furore su Rai2, anche Mediaset si prepara a celebrare uno dei programmi più seguiti tra la fine degli anni '90 e i primi 2000: Sarabanda, infatti, torna con tre puntate speciali a giugno per festeggiare 20 anni dal suo debutto e a condurre il quiz tanto amato dal pubblico ci sarà – finalmente – Enrico Papi.

Il padre di Sarabanda sta raccogliendo i frutti grazie alla sua partecipazione a Tale e Quale Show, ha appena lanciato il suo primo singolo ‘Mooseca', e sull'onda dell'entusiasmo ritrovato insieme a quella popolarità che gli mancava da un po', il simpatico conduttore è pronto a tornare indietro nel tempo, per la precisione al 1997.

Diversi i concorrenti di Sarabanda che sono rimasti nel cuore e nella memoria di tutti noi, da Allegria a La Professora passando ovviamente per L'Uomo gatto, il campione per eccellenza del quiz musicale di Italia 1, che restò ben saldo al suo posto per 80 puntate. Ma come è diventato e cosa fa oggi l'Uomo Gatto per vivere?

Molti di noi lo ricorderanno per le camicie coloratissime che indossava con un certo orgoglio, i capelli improbabili e quell'aria bizzarra; certamente indimenticabile per chi seguiva Sarabanda è il suo talento: bastavano 1 o 2 note e l'Uomo gatto riconosceva il brano proposto nel quiz.

Oggi Gabriele Sbattella, questo il suo vero nome, è un giornalista sportivo e un interprete freelance, centellina le sue apparizioni in tv – relativamente di recente lo abbiamo visto a Caduta Libera di Gerry Scotti – ma continua a suscitare in chi lo incontra molta simpatia e siamo sicuri che in tanti non vedono l'ora di rivederlo a Sarabanda, anche con qualche anno e qualche chiletto in più da quel fatidico 12 novembre 2002 quando si presentò al cospetto di Enrico Papi.

