Santa Clarita Diet, l'incredibile dieta di Drew Barrymore

Santa Clarita Diet, la nuova dieta rivoluzionaria di Drew Barrymore... da domani 13 gennaio su Netflix

di Francesca Di Belardino - 12 Gennaio 2017

Santa Clarita è una ridente cittadina californiana, già salita agli onori delle cronache -purtroppo- per il terribile incidente costato la vita all'attore Paul Walker. In questi giorni però è tornata di nuovo celebre e non è per qualcosa che ha a che vedere con la città stessa: è tutto merito del trailer della nuova serie tv Netflix con Drew Barrymore e Timothy Olifant.

La serie tv sarà disponibile su Netflix dal 13 gennaio e sono diventati ormai virali i trailer, con una smagliante Drew Barrymore di rosso vestita che esalta i benefici della sua particolare dieta. Se qualche dubbio sorge nello spettatore nel vedere la strana roba rossa che mangia (e si, quello al centro sembra un occhio), ci pensa il marito telefilmico di Drew, Olyphant, a fugarli del tutto.

Santa Clarita Diet racconta la vita di una famiglia apparentemente normale che vive a Santa Clarita, sobborgo di Los Angeles: lui e lei, agenti immobiliari, e una figli adolescente. Improvvisamente la situazione cambia: Sheila (Drew Barrymore) attraversa un drastico cambiamento che porterà "morte e distruzione, ma in senso positivo", come si legge dalla sinossi ufficiale.

Vi possiamo anticipare che il drastico cambiamento è la morte di Sheila, che però tornerà alla vita in una nuova versione: quella di non-morta affamata di carne umana. Non aspettatevi però un classico zombie: la morte la farà bella, parafrasando un vecchio classico, e la nuova dieta le porterà grandi ed inaspettati benefici!

Santa Clarita Diet è stata creata da Victor Fresco, vero specialista nelle sit-com, e nel cast figurano anche Ricardo Chavira (un vicino dei protagonisti), Skyler Gisondo (Eric), Liv Hewson (Abby), Richard T. Jones (Rick) e Mary Elizabeth Ellis (Lisa).