Santa Clarita Diet su Netflix: Drew Barrymore svela anticipazioni sulla nuova serie tv

Santa Clarita Diet, nuova clip di Netflix sulla serie tv con Drew Barrymore in streaming dal 3 febbraio: conosciamo meglio gli Hammond

Partirà il 3 febbraio su Netflix 'Santa Clarita Diet', la nuova surreale sit com con Drew Barrymore e Timothy Oliphant.

Dalle prime informazioni diffuse da Netflix, Santa Clarita sarà una comedy basata su un fatto folle, il ritorno della madre di famiglia Sheila dalla morte affamata di carne umana: questo non la trasforma però in una zombie o in un demonio, ma la rende più brillante, attraente e sicura di sè.

Tutto intorno a lei, la famiglia cerca di restarle accanto ma non è semplice come sembra: il marito Joel, i figli e anche i vicini di casa finiscono per scoprire le sue bizzarre abitudini alimentari che sfociano, almeno così sembra, nell'omicidio.

Sull'account Youtube di Netflix è apparsa da qualche giorno una nuova clip, che spiega meglio l'avventura della famiglia Hammond, anche grazie agli interventi di Drew Barrymore, Timothy Oliphant e Victor Fresco, ideatore della serie.

Così sembra più chiaro che Sheila Hammond, dopo essere diventata una mangiatrice di carne umana, è in realtà una donna diversa: sexy, sfrontata, appassionata e di nuovo innamorata di suo marito, al quale da viva sembrava legarla l'abitudine piuttosto che l'amore.

La morte e il ritorno sono dunque una sorta di catarsi per questa donna e per questa coppia, nonostante Sheila sembra l'unica a giovarne: la sua famiglia, marito in testa, è sull'orlo di una crisi di nervi.

C'è tanto sangue in questa commedia, ma anche divertimento e romanticismo: come voi, siamo ansiosi di vederla su Netflix dal 3 febbraio.