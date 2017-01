Sanremo 2017, vallette: tutte le ipotesi sul ruolo più ambito

Sanremo 2017, vallette in ballottaggio Miriam Leone e Chiara Ferragni: ma non solo, ci sono anche altri nomi che, a sorpresa, potrebbero affiancare Carlo Conti

di Francesca Di Belardino - 07 Dicembre 2016

Sanremo 2017, vallette: il tema è caldo tutti gli anni e anche questo non fa eccezione, dal momento che il ruolo di valletta (o co-conduttrice, per dirla alla Gabriel Garko) è una vetrina molto importante per l'attrice o la showgirl prescelta.

Sembra superfluo ricordare tutti i grandi nomi che si sono alternati sul palco dell'Ariston al fianco del conduttore: da Sabrina Ferilli ad Anna Falchi, passando per Ilary Blasi, Belen Rodriguez, Valeria Marini, Michelle Hunziker e tante, tante altre.

Carlo Conti si trova dunque di fronte ad una scelta cruciale per la buona riuscita del suo terzo Festival di Sanremo consecutivo: vediamo quali sono le candidate in pole position.

Inutile negare che i nomi che si fanno con più insistenza sono quelli di Miriam Leone e Chiara Ferragni: la prima è lanciatissima, sia come attrice che come personaggio televisivo, la seconda pure non scherza, visto che non si limita ad essere una blogger multimilionaria, ma è salita anche agli onori del gossip grazie alla love story con il rapper Fedez.

Tra gli altri nomi "papabili" anche quello di Sveva Alviti, attrice italiana molto amata in Francia dove ha dato il volto all'eroina nazionale Dalida nel biopic recentemente uscito, e addirittura quello di Pamela Prati, che ha lanciato a Carlo Conti un appello "disperato": per lei Sanremo è il sogno della vita e parteciperebbe anche gratis.

Il 12 dicembre, durante la trasmissione "Sarà Sanremo", su Rai1, verranno svelati i nomi degli 8 giovani che parteciperanno alla competizione: chissà se in quell'occasione Conti darà anche un indizio sulle vallette che vorrà al suo fianco?