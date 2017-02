Sanremo 2017, Tiziano Ferro canta Mi Sono Innamorato di Te di Luigi Tenco, brano iconico del 1962.

di Carlotta Sabatini - 02 Febbraio 2017

Sanremo 2017, Tiziano Ferro canta Mi sono innamorato di te: la verità sul significato della canzone di Luigi Tenco

Che Tiziano Ferro sarà ospite al Festival di Sanremo 2017 è cosa risaputa: di altro, sappiamo che il cantautore - che ha da poco pubblicato l’album Il Mestiere della Vita - salirà sul palco con Carmen Consoli per cantare il nuovo singolo Il Conforto (e poi da solo il brano Potremmo Ritornare) e che si esibirà nel corso della prima serata della kermesse, quindi martedì 7 febbraio.

La notizia più recente è tuttavia che Ferro ha deciso di omaggiare Luigi Tenco, portando sul palco dell’Ariston il brano Mi sono innamorato di te.

“Pensare di poter interpretare Mi sono innamorato di te mi rende orgoglioso di essere artista. - ha dichiarato Tiziano - Tenco mi ha insegnato il valore della fragilità e del coraggio necessario per scrivere con onestà una canzone d’amore”.

Il brano (che nella versione di Tiziano Ferro sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming e download subito dopo la performance) risale al 1962 e fu allora interpretato come il voler ribadire che l’amore alla fine altro non è che una fuga dalla noia. Fu lo stesso Tenco a smentire questa credenza generale, sostenendo che questi versi sono stati male interpretati e visti “come una bestemmia”, mentre altro non era che una sincera dichiarazione, pregna di molte verità. Il finale, poi, in teoria, sembrerebbe lieto (“il giorno mi pento d'averti incontrato / la notte ti vengo a cercare”), visto che - come ribadito dallo stesso Tenco - alla fine il sentimento sembra tutto fuorché fasullo.

