Sanremo 2017, Tiziano Ferro annuncia un duetto speciale

Sanremo 2017, Tiziano Ferro anticipa il duetto che porterà sul palco dell'Ariston e i fan esplodono di gioia

Sanremo 2017 sarà ricco di grandi ospiti: fra di loro, il già attesissimo Tiziano Ferro. Il cantautore di Latina, che già nel 2014 fu ospite sul palco dell'Ariston incantando la platea con un medley dei suoi successi, quest'anno tornerà e non sarà da solo. Sul palco con Tiziano Ferro ci sarà infatti Carmen Consoli, con la quale Tiziano ha inciso il singolo 'Il Conforto', presentato in anteprima su Rai1 il 12 gennaio: prima della messa in onda del videoclip Tiziano Ferro ha annunciato che Carmen duetterà con lui a Sanremo proprio sulle note di questo nuovo singolo.

“IL CONFORTO” è una ballad dalla produzione atipica, elettronica, priva di elementi acustici nel corpo di arrangiamento. E il canto segue queste direttive -si legge sulla pagina Facebook ufficiale di Tiziano Ferro-Un'esperienza visiva e un video fuori dagli schemi, un incontro così emotivamente potente al quale non si deve aggiungere altro: il concetto di “conforto” è espresso attraverso l'intenso abbraccio dei due artisti. Carmen, racconta Tiziano, mi segue come se avessimo cantato insieme per dieci anni. La sintonia è stata immediata e meravigliosa".

Il videoclip, diretto da Gaetano Morbioli, mostra proprio i due artisti, in un lungo piano sequenza, che si abbracciano: su Youtube ha già raggiunto le 58mila visualizzazioni e i fan dei due artisti, sui social, si dicono entusiasti di questa collaborazione.

Il momento del duetto fra Tiziano e Carmen, ci sbilanciamo, è sicuramente una delle cose più attese di questo Sanremo 2017: secondo solo forse all'entrata in scena, la prima sera, di Maria "Queen" De Filippi!