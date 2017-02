Sanremo 2017, Paola Turci parla del brano Fatti bella per te, che porterà sul palco dell'Ariston.

di Grazia Cicciotti - 08 Febbraio 2017

Sanremo 2017, Paola Turci: 'Le paure ci sono, ma non mi lascio intimidire'

Si intitola Fatti bella per te il brano che Paola Turci porta sul palco dell'Ariston in questa 67esima edizione del Festival di Sanremo. Una canzone molto importante per Paola, scritta insieme a Giulia Ananìa, Luca Chiaravalli e Davide Simonetta, anche se Paola ci tiene in particolare a ringraziare Giulia.

"L'incontro con Giulia - commenta in conferenza stampa - è stato uno degli incontri più felici di questi ultimi tempi, è la persona con cui scrivo meglio, riesce a tirarmi fuori quello che rimane nascosto. Questa canzone sembra un inno alle donne, ma è un inno a me stessa e, dopo averla cantata, se lo vorranno sarà di tutte le donne".

"Ho passato lunghi anni a fare finta di essere forte e sicura di me stessa - continua poi Paola Turci senza filtri - a fare finta di aver superato il mio problema, sorto a causa di quell'incidente e della mia cicatrice. Mi sono poi accorta che stavo mentendo a me stessa e a tutti quanti, ci vuole anche coraggio nella vita, per cui ho deciso di pubblicare un libro ammettendo ciò che stava succedendo. Da quel momento mi sono sentita meglio".

Paola Turci presenterà dunque al Festival una "canzone nuova" ("Non ho mai portato una canzone al Festival cantando così a voce alta" precisa Paola) che continua a non risparmiarsi nel raccontarsi: "Il percorso mi ha aiutata e mi ha fatto bene, sono umana per cui le paure ci sono sempre, ma non mi faccio più intimidire".

