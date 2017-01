Sanremo 2017 ospiti, Robbie Williams confermato: quale è il suo cachet?

Sanremo 2017, ospiti: Robbie Williams sarà sul palco dell'Ariston e noi ci chiediamo, in linea con il trend dell'anno, quale sarà il suo cachet?

di Francesca Di Belardino - 26 Gennaio 2017

Confermata la presenza sul palco dell'Ariston di Robbie Williams, l'ex Take That icona della musica pop mondiale: il suo nome, insieme a quello dei Clean Bandit (band di punta dell'electro-pop britannico), va ad arricchire una rosa di ospiti musicali di prim'ordine (Ricky Martin, Tiziano ferro e Carmen Consoli, Giorgia, Mika e i Biffy Clyro) che renderanno ricco di eventi questo Festival di Sanremo 2017.

Nell'anno di Maria De Filippi che conduce gratis il Festival e delle polemiche sullo stipendio del conduttore/direttore artistico Carlo Conti (ma questo succede ogni anno), è lecito chiedersi quale sarà il cachet di un artista internazionale ed importante come Robbie Williams, che quest'anno è già stato ospite di X Factor 10 e anche di 'E poi c'è Cattelan' (la puntata deve ancora andare in onda)

Scoprire, soprattutto in anticipo, il cachet concordato con un artista non è impresa da poco: per immaginare quanto possa percepire l'ex Take That -che, ricordiamo, è ancora in promozione per il suo album The Heavy Entertainment Show uscito a novembre 2016- occorre fare qualche ricerca nel passato e sbilanciarsi in speculazioni.

Secondo il libro Pop Babylon, per assicurarsi la presenza di Robbie Williams come ospite esclusivo per la propria festa di compleanno o party aziendale, bisogna(va) sborsare -siamo al 2008- 1 milione di sterline. Se qualcuno si sta chiedendo se, nel frattempo, le quotazioni del cantante siano salite o scese, abbiamo un dato più recente: nel 2015 un biglietto per l'esclusivo concerto a Porto Cervo di Robbie Williams costava 2.500 euro.

Per quanto riguarda i concerti aperti al pubblico, per ascoltare Robbie Williams il 14 luglio a Verona i prezzi dei biglietti oscillano fra i 70 e i 100 euro.

Tutto considerato, i conteggi non sono il nostro forte e lasciamo a voi le conclusioni: di certo Robbie Williams è un nome importante che dà lustro ad una kermesse altrettanto importante come quella del Festival di Sanremo. Il cachet negoziato dalla Rai sarà quindi sicuramente congruo all'incasso pubblicitario che anche la presenza di Robbie Williams assicurerà al Festival.