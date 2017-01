Sanremo 2017, Biffy Clyro tra i primi ospiti internazionali: ecco chi è il gruppo che salirà sul palco del Festival

Sanremo 2017, ospiti internazionali i Biffy Clyro: la band scozzese salirà sul palco dell'Ariston.

di Grazia Cicciotti - 24 Gennaio 2017

Sanremo 2017, Biffy Clyro è tra i primi ospiti internazionali: ecco chi è il gruppo che salirà sul palco del Festival

Continuano a piovere gli annunci sugli ospiti del Festival di Sanremo, tra indiscrezioni e conferme ufficiali. Come l’ultima in ordine cronologico, diramata dalla Rai attraverso una nota stampa, che anticipa la presenza dei Biffy Clyro sul palco dell’Artiston.

“I Biffy Clyro, una delle più amate rock band degli ultimi anni, tra gli ospiti internazionali del 67° Festival di Sanremo. - si legge sulla nota - I tre ragazzi scozzesi che compongono la band sono amici fin da bambini. Il loro ultimo album Ellipsis è entrato direttamente al n.1 della classifica inglese, tedesca, svizzera e irlandese”.

Stimatissimi da pubblico e critica, i Biffy Clyro sono tre ragazzi di Ayrshires - Simon Neil (voce, chitarra) e i due gemelli James Johnston (voce, basso) e Ben Johnston (voce, batteria) - amici fin da bambini che, dopo aver formato una band nel 1995, tra tentativi e nomi ‘scartati’, finiscono con l’incidere tre album (Blackened Sky nel 2002, The Vertigo of Bliss nel 2003 e Infinity Land nel 2004) che culminano nel quarto lavoro discografico - Puzzle del 2007 – arrivato fino alla seconda posizione della classifica inglese e ottenendo il disco di platino per le vendite.

Ma è con il quinto album - Only Revolution del 2009 - che scoppia a tutti gli effetti la Biffy Clyro mania, che trova confermaa nel 2013 con il doppio disco Opposites: il 2013, del resto, è anche l’anno in cui la band viene scelta come special guest per il tour europeo dei Muse, mentre Opposite è il lavoro che vale ai Biffy Clyro il premio Best Album ai Kerrang! e ai Q Award.

A luglio 2016 è invece uscito Ellipsis, entrato direttamente al n.1 della classifica inglese, tedesca, svizzera e irlandese, con 250 mila copie vendute in tutto il mondo, 8 milioni di streaming su Spotify e il primato per i Biffy Clyro di rock band più alta in classifica su Shazam.

SANREMO 2017, ECCO IL PRIMO OSPITE ITALIANO

