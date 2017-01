Sanremo 2017, De Filippi confermata. Mengoni ospite?

All'inizio sembrava fantascienza, poi il pubblico tanto affezionato al Festival di Sanremo ha cominciato a diventare possibilista e ora l'impensabile è realtà.

Maria De Filippi sarà a Sanremo e a confermarlo è la stessa conduttrice sul settimanale Chi in uscita l'11 gennaio.

“Caro Carlo, accetto il tuo invito, sarò a Sanremo”, così Maria De Filippi ha dato il suo sì per formare la coppia più clamorosa degli ultimi vent'anni della storia televisiva: sarà infatti lei sul palco dell'Ariston accanto a Carlo Conti per condurre il Festival di Sanremo. - si legge sulla rivista - Si è conclusa così una trattativa segreta che è durata quasi un anno per quello che è già stato ribattezzato ‘il patto dell'Ariston': tutti i retroscena di questa trattativa sono svelati dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 11 gennaio.