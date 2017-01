Sanremo 2017, Maria De Filippi cambia tutto: compenso zero e non solo

Sanremo 2017, Maria De Filippi conduttrice a zero euro ma non solo: sono tanti i "cambiamenti" che Quenn Mary potrebbe portare a Sanremo...

di Francesca Di Belardino - 16 Gennaio 2017

Sanremo 2017, Maria De Filippi sarà una conduttrice "anomala": lei stessa ha affermato che il Sanremo è di Carlo Conti e lei è solo un'ospite, ma sappiamo bene che si tratta di un'ospite molto "pesante", in grado di cambiare le sorti dell'intera kermesse. La curiosità sulla presenza di Queen Mary, regina incontrastata della concorrenza Mediaset (e spesso incubo del sabato sera Rai, citofonare Antonella Clerici) è fortissima e siamo certi che aumenterà man mano: è caccia quindi alle indiscrezioni che trapelano da viale Mazzini e dai corridoio dell'Ariston.

E' ormai cosa nota che Maria De Filippi parteciperà gratuitamente al Festival di Sanremo, ma a incuriosire i telespettatori è anche e soprattutto il suo look: Maria è sempre elegantissima il suo stile è decisamente diverso da quello tutto pizzi e lustrini che ci si aspetta ad una prima serata all'Ariston.

Repubblica ha già anticipato che Maria - che vestirà Givenchy - avrebbe rifiutato i 20 cambi d'abito previsti dal rituale e che si è accordata per cinque: "Ne ha concordati cinque perché deve registrare tutti i programmi di Canale 5 prima di partire per Sanremo e perché odia fare le star in posa".

Certamente la vedremo in lungo (come già a Sanremo 2009 con Paolo Bonolis), uno stile che di solito non è nelle sue corde: preferisce infatti tubini corti o pantaloni.

Già in conferenza stampa comunque Maria De Filippi -scherzando- aveva proposto a Carlo Conti di scendere la scalinata al suo posto mentre lei avrebbe aspettato giù, ed ha anche lanciato l'idea di avere valletti al posto delle vallette... qualcosa di dice che le sorprese sono appena iniziate!