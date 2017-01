Sanremo 2017, la "rivincita" dei La Rua

La Rua a Sanremo 2017 nonostante tutto: Conti mantiene la promessa e assicura un posto ai ragazzi della band nata ad Amici

di Francesca Di Belardino - 11 Gennaio 2017

SHARE

Sanremo 2017, Carlo Conti ha mantenuto la promessa fatta ai La Rua: l'esclusione della band nata nel programma Amici di Maria De Filippi, esclusa da Sanremo Giovani durante la serata del 12 dicembre su Rai1, aveva causato una sorta di sollevamento popolare da parte di tutte le moltissime fan del gruppo e "costretto" Conti a rivedere questa decisione.

Conti aveva infatti detto, già il 12 dicembre in diretta, che non poteva riammettere i La Rua in gara ma che avrebbe cercato di "inventarsi qualcosa" per dare loro visibilità.

Il conduttore toscano è stato di parola e durante la conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2017 ha dichiarato che i La Rua firmeranno l'intersigla del dopo festival e saranno anche ospiti in studio con Nicola Savino.

Una bella rivincita per la band di Ascoli Piceno, che ad onor del vero aveva accettato con grande sportività l'eliminazione da Sanremo Giovani ringraziando tutti coloro che li hanno sostenuti fino alla fase finale delle selezioni: sono state le moltissime fan del gruppo a smuovere la decisione di Carlo Conti, sempre molto attento alle richieste e ai gusti del pubblico.

ll brano "Tutta la vita questa vita", scritto quest'estate e che viene definito una "fotografia emotiva" del momento che il gruppo stava vivendo, farà quindi parte dell'intersigla del dopo Festival: intanto, in attesa di febbraio, i fan della band possono vederli in concerto a Roma il 25 gennaio al Quirinetta e il 26 alla Salumeria della Musica di Milano.