Sanremo 2017, la contro-programmazione Mediaset: i programmi tv che vedremo dal 7 all'11 Febbraio 2017

Sanremo 2017, controprogrammazione di Mediaset e non solo: pensavate che la presenza di Maria De Filippi avrebbe ammansito la concorrenza? Vi sbagliavate

di Francesca Di Belardino - 07 Febbraio 2017

Mettiamo che non aveste nessuna intenzione di guardare il Festival di Sanremo: niente di male, c'è chi è allergico alla kermesse canora, chi non sopporta Carlo Conti o magari chi è troppo deluso dall'assenza di Peppe Vessicchio per superare lo shock (in questo caso niente panico e leggete QUI ).

In ogni caso, la vostra scelta è legittima e noi siamo qui per informarvi che durante la settimana sanremese è possibile vedere anche altro sul piccolo schermo: anche quest'anno, quando a fare da spalla al conduttore Conti c'è la Regina della concorrenza, Maria De Filippi.

Mediaset ha infatti deciso di tenere testa alle cinque serate Rai con altrettanti film di grande spessore, tutti premiati agli Oscar, in grado di offire una onesta e piacevole alternativa a chi non avesse voglia di seguire il Festival. Così, martedì sera chi vuole potrà vedere “Il discorso del re”, con Colin Firth e Helena Bonham-Carter.

Mercoledì toccherà a “The Blind Side”, con Sandra Bullock, mentre giovedì sarà la volta di Anne Hathaway e Matthew McCounaghey in "Interstellar". Venerdì ancora fra le stelle con "Gravity", diretto da Alfonso Cuaron e interpretato da George Clooney e Sandra Bullock, mentre sabato sera, per il gran finale del Festival, un film decisamente adatto alla serata più festaiola della settimana: "Il Grande Gatsby", versione cinematografica del capolavoro di Fitzgerald, con Leonardo DiCaprio.

Per correttezza, Mediaset sceglie un film lungo per il sabato sera: Il Grande Gatsby dura ben 143 minuti. A mezzanotte sarà però finito, quindi se volete dare un'occhiata almeno al vincitore di Sanremo, dovreste farcela.

Se non ve ne frega proprio nulla, sappiate anche che su Sky continua indisturbata la solita programmazione: Masterchef giovedì, le serie tv secondo la consueta programmazione, Dance dance dance su Fox. Tutto come se nulla fosse.

Anche chi non ha a disposizione piattaforme di streaming come Netflix o similari, dunque, può godersi cinema e serie tv anche nella settimana che va dal 7 all'11 febbraio: non si dica quindi che questo Festival di Sanremo non ha avuto concorrenza!