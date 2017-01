Sanremo 2017, arriva Keanu Reeves: tutti gli attori hollywoodiani che lo hanno preceduto e il loro cachet.

di Grazia Cicciotti - 31 Gennaio 2017

Sanremo 2017, arriva Keanu Reeves: ecco i cachet dei mega-attori ospiti sul palco dell'Ariston

È l’ultimo dei mega-ospiti annunciato al Festival di Sanremo e il nome, va detto, è di quelli ‘grossi’. Keanu Reeves approda sul palco dell’Ariston - non si sa ancora se nella serata di mercoledì o giovedì - dove concederà a Conti una lunga intervista su carriera e progetti in vista.

Non è la prima vita che ritroviamo un attore hollywoodiano a Sanremo, anzi Carlo Conti sembra particolarmente affezionato alla formula del vip d’oltreoceano nella cornice più italiana dell’anno. Lo scorso anno fu la volta di Nicole Kidman (nel corso della seconda serata), mentre due anni fa Conti portò a casa un vero colpaccio, ospitando nella cittadina ligure la bellissima Charlize Theron. A che prezzo, vi chiederete? Ebbene, il cachet degli attori che arrivano all’Ariston è spesso avvolto dal mistero, ma si vociferava che la Kidman avesse strappato un assegno di circa 300mila euro. Molto simile il ‘costo’ di Charlize Theron: circa 250mila euro.

Nel Festival di Sanremo targato Carlo Conti, c’è stato poi spazio anche per Will Smith, che nel corso della serata finale del Festival del 2015 è apparso sul palco per parlare di Focus - Niente è come sembra, film in promozione proprio in quel periodo. Sul cachet dell’attore hollywoodiano, tuttavia, non c’è traccia negli annali, anche se sospettiamo sia molto simile a quello delle sue colleghe. La vera domanda ora è comunque quanto prenderà invece Keanu Reeves, considerando che ci sono grandi nomi a costo zero...

