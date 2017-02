Sanremo 2017, i Big a rischio eliminazione: diventeranno sei nella seconda serata e si affonteranno in uno spareggio da cui ne uscirà uno solo. Salta un duetto molto atteso dai fan...

di Francesca Di Belardino - 08 Febbraio 2017

Sanremo 2017, i Big a rischio eliminazione dopo la prima serata del Festival sono tre: i primi verdetti arrivano dal televoto e dalla sala stampa (50 e 50) e come sempre accade non mettono affatto tutti d'accordo.

I tre big (o campioni) a rischio eliminazione andranno ad aggiungersi ad altri tre, selezionati durante la serata di mercoledì, e se la vedranno infine in uno spareggio a sei. Sono salvi, e torneranno sul palco giovedì per la serata cover, Elodie, Alessio Bernabei, Samuel, Ermal Meta, Lodovica Comello, Al Bano, Fabrizio Moro e Fiorella Mannoia.

Al ballotaggio Clementino, con "Ragazzi fuori", dedicata alla "noia" di quei ragazzi che, senza scopo e senza passione rischiano di rovinarsi la vita, ma anche Ron, veterano del Festival, con la sua "L'Ottava meraviglia". Chiude il terzetto Giusy Ferreri, che non ha convinto con la sua "Fa talmente male", nonostante il brano abbia le caratteristiche del tormentone e sia generalmente piaciuto sui social.

Sui social, appunto e ovviamente, i commenti si sono sprecati, soprattutto di chi non è d'accordo con il risultato del televoto: in molti hanno lamentato la presenza di Ron e Giusy Ferreri tra i big a rischio mentre restano in gara altri artisti, come Alessio Bernabei, che non hanno riscontrato il favore di (tutto) il pubblico.

Molto delusi anche i fan di Annalisa Scarrone, che se Ron fosse andato direttamente alla serata delle cover avrebbe cantato con lui 'Insieme a te non ci sto più'.

I sei big che rischiano l'eliminazione (i tre già noti e i tre che verranno decisi stasera) diventeranno poi 4 in uno spareggio finale che li porterà infine a 2: solo uno si aggiungerà al novero dei Big che si contenderanno la vittoria.