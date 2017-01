Sanremo 2017: Giancarlo Magalli commenta a Un giorno da pecora la presenza di Maria De Filippi al Festival.

di Grazia Cicciotti - 13 Gennaio 2017

Maria De Filippi a Sanremo 2017? Giancarlo Magalli non le manda a dire

L’annuncio della presenza di Maria De Filippi al Festival di Sanremo, in veste di co-conduttrice accanto a Carlo Conti (anche se la Regina di Casa Mediaset ci tiene a specificare che Conti “conduce, io partecipo”), ha scatenato un bel putiferio mediatico, tra sostenitori e detrattori.

Tra chi ha voluto dire la propria sulla faccenda spicca Giancarlo Magalli, ospite del programma di Rai Radio1 Un giorno da pecora (condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro).

Con la sua indiscussa sincerità, il conduttore ha commentato: “De Filippi a Sanremo? Se Carlo Conti l'ha scelta ne intravede l'utilità. Io ancora non la intravedo del tutto, ma ben venga”.

“Maria è brava a scrivere ed ideare i programmi - ha continuato Magalli - è brava anche nel gestirli, ma insomma lei si siede sulle scale e dice una parola ogni tanto. Sanremo però non va scritto, lì uno entra, canta e poi si passa ad altro”.

Alla precisazione che il Festival di Sanremo sia anche, tutto sommato, intrattenimento e show, Giancarlo ha poi risposto: “Si, ma che show farebbe Maria?”.

E infine, alla domanda se lui avrebbe o meno chiamato la De Filippi a condurre il Festival, il conduttore non le manda a dire: “Non lo so, lei è sempre molto timida, poco loquace. In un baraccone molto rumoroso come Sanremo la vedo un po' come quella che alle feste sta seduta da una parte”.

Niente di eclatante, dunque, ma un semplice parere sulla presenza della De Filippi all’evento musicale e televisivo più importante del nostro Paese. Anche se - va detto - è stata la stessa De Filippi ad ammettere in conferenza stampa di essere abituata a scrivere i suoi programmi, ma di essere onorata e pronta a lanciarsi in un’avventura diversa, ma non meno importante. Anzi.

