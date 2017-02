Sanremo 2017, Elodie con Tutta colpa mia: 'Porto all'Ariston tutte le mie energie'

Elodie debutta ufficialmente sul palco dell’Ariston con il brano Tutta colpa mia, scritto da Emma, Pollex, Angiuli e Cianciola. Dopo l’esperienza ad Amici, l’artista romana è dunque pronta a mettersi in gioco nella competizione più importante d’Italia, non senza un po’ di preoccupazione.

Nella serata di giovedì 9 febbraio, Elodie canterà invece Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante, brano scelto per la serata delle cover.

“Cocciante è stato parte della mia adolescenza, anche se non lo conosco (ride, ndr), però quando sei un artista sei un po’ vicino a tutti. - aggiunge Elodie - Volevo mettermi in gioco, perché io non so se questa esperienza potrebbe mai ricapitarmi, per cui voglio metterci tutte le mie forze e finire senza avere più energie”.