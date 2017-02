Sanremo 2017, le canzoni con i testi migliori: chi sono i vincitori del premio Lunezia

Sanremo 2017, quali sono le canzoni con i testi migliori? I primi premi arrivano dal Festival della Luna.

di Grazia Cicciotti - 03 Febbraio 2017

L’esclusiva sui testi delle canzoni che verranno presentate sul palco dell’Ariston ce l’ha - come sempre - Tv Sorrisi e Canzoni, ma il compito di premiarli, prima ancora che la kermesse inizi in pompa magna, spetta al vertice del Premio Lunezia (o Festival della Luna).

Per cui abbiamo, in pratica, i primi vincitori del festival e i primi premi - resi noti da Stefano De Martino, Paolo Talanca e Loredana D'Anghera - che sono andati - ribadiamo in base al testo - a un Big e a una nuova proposta: tra i Big ha vinto Fabrizio Moro, tra i ‘Giovani’ Maldestro. I due artisti riceveranno la Menzione Premio Lunezia per Sanremo durante il Festival.



Il brano Portami via di Fabrizio Moro ha vinto perché "il testo racconta la nuova vita letta negli occhi della figlia appena arrivata. - spiega Talanca - L'uso delle rime, le metafore convincenti, alcuni termini desueti, danno narratività autentica al racconto-canzone. Fabrizio Moro si conferma cantautore di livello, anche a Sanremo”.

Canzone di Federica di Maldestro ha invece vinto perché "Maldestro descrive la vita, i doveri, le responsabilità, lasciando intravedere speranze e sogni, aiutato da pochi cadenzati strumenti e sospensioni. - commenta Loredana D’Angheria - Musica e parole si intersecano e si fondono, facendo affiorare con efficacia il messaggio dell autore."



La XXII edizione del Festival della Luna (Premio Lunezia) si svolgerà a Marina di Carrara nel penultimo week-end di Luglio e vedrà la collaborazione della Nazionale Italiana Cantanti e di Radio Rai che tornerà a promuovere le nuove proposte.

