Sanremo 2017, la classifica dei cantanti dopo la seconda serata e le canzoni in ballottaggio

Sanremo 2017, classifica finale dopo la seconda serata e canzoni a rischio eliminazione: stasera due cantanti eliminati definitivamente

di Francesca Di Belardino - 09 Febbraio 2017

Sanremo 2017 è giunto alla sua terza serata (andrà in onda stasera, 9 febbraio) ed iniziano a configurarsi i primi verdetti: televoto e sala stampa, con un voto diviso al 50%, hanno espresso le loro preferenze stilando una classifica provvisoria.

Se durante la prima serata erano andati al ballottaggio Giusy Ferreri, Clementino e Ron, nella seconda sono a rischio eliminazione Nesli e Alice Paba, Bianca Atzei e Giorgia Luzi con Rage.

Al termine della seconda serata, i cantanti "salvi" sono:

Chiara - Nessun posto è casa mia

Michele Zarrillo - Mani nelle mani



Marco Masini - Spostato di un secondo

Paola Turci - Fatti bella per te

Gigi D'Alessio - La prima stella

Francesco Gabbani - Occidentali's Karma

Michele Bravi - Il diario degli errori

Sergio Sylvestre - Con te

Questa prima classifica parziale va ad integrare quella della prima serata (che vedeva ai primi posti Elodie, Bernabei e Samuel) e, dopo la pausa cover, venerdì canteranno tutti di nuovo.

Per quanto riguarda i sei eliminati (Ron, Ferreri, Clementino, Nesli e Paba, Luzi e Raige e Atzei) durante la terza serata verranno eliminate definitivamente due canzoni e ripescate quattro: durante la semifinale di venerdì gli ultimi quattro in classifica verranno eliminati.

Il Festival di Sanremo procede trionfalmente tra ascolti da record e grandissimi ospiti, con la musica a fare da protagonista: Carlo Conti e Maria De Filippi sono riusciti a confezionare uno spettacolo gradevole e mai sopra le righe, adatto ad esaltare le canzoni in gara senza oscurarle. Non resta che godersi la serata delle cover e scoprire chi saranno, fra i sei in ballottaggio, i due primi eliminati di questo Festival di Sanremo 2017.