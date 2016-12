Sanremo 2017, le reazioni dei cantanti in gara raccontate da Conti

Sanremo 2017, i cantanti hanno mandato molti messaggi a Conti... non tutti positivi. Il conduttore sulla stampa si sbottona un po' su ospiti e vallette

di Francesca Di Belardino - 21 Dicembre 2016

Sanremo 2017: i cantanti selezionati da Carlo Conti (e gli esclusi) non hanno mancato d farsi sentire con il conduttore, e non si è trattato sempre di messaggi positivi.

A Tv Sorrisi e Canzoni Carlo Conti ha raccontato le reazioni dei 20 cantanti selezionati per la kermesse canora: ad esempio ha preso un bel vaffa (simpaticamente parlando) da Marco Masini, che ha volutamente nominato per ultimo, mentre Bianca Atzei era convinta di non essere stata scelta e si era già rassegnata.

Meno entusiastiche -comprensibilmente- le reazioni degli esclusi:

"Sono arrivati messaggi di amarezza, sconforto, in alcuni casi disperazione perché Sanremo per un artista è un'occasione importante per il lancio, il rilancio, il consolidamento di una carriera. Poi è arrivato un messaggio che mi ha fatto molto dispiacere, da parte di una persona che pensavo conoscesse bene me, il mio rigore, la mia correttezza nella scelta dei brani, voglio pensare che sia stato solo frutto di un momento di rabbia"

Chi sarà l'aspirante concorrente deluso e arrabbiato? Di ipotesi ne potremmo fare molte, certamente quest'anno le selezioni non sono state scevre da polemiche (basti ricordare lo spoiler degli Statuto, esclusi dalla gara, sugli altri cantanti: in seguito la band ha ammesso di aver sbagliato ad inviare il brano, che non era stato neanche ascoltato dalla giuria).

Carlo Conti si è poi sbottonato un po' sulla questione vallette. Al settimanale 'Chi' ha dichiarato infatti di cercare il colpo a sorpresa, che possa stupire il pubblico, ed ha lanciato un indizio: gli piacerebbe avere accanto una showgirl straniera, magari la nipote di qualche grande attore europeo.

Sul web è scattata la caccia e per ora il nome più accreditato sembra quello di Louise Depardieu, nipote di Gerard, 16 anni: la giovanissima età le impedirebbe però di restare sul palco oltre la mezzanotte...

Qualche indizio anche sugli ospiti di Sanremo 2017: Conti ha chiarito che è troppo presto perchè i ragazzi de Il Volo possano essere invitati a Sanremo come super ospiti ed ha affermato che, come ogni anno, proverà a realizzare il suo sogno invitando George Clooney e Julia Roberts.

Sarà questo l'anno buono?