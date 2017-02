Sanremo 2017, cantanti big eliminati: monta la polemica per Bianca Atzei

Sanremo 2017, i big eliminati dopo la serata cover: sui social in molti criticano Bianca Atzei. Ecco cosa sta succedendo

La quarta serata di Sanremo 2017 si è conclusa con le prime due eliminazioni di questa edizione del Festival: al termine di una bella serata di cover, che ha visto gli artisti in gara esibirsi in canzoni celebri rivisitate con il loro stile, hanno dovuto dire addio alla competizione due duetti, Nesli e Alice Paba e Raige e Giulia Luzi. Ripescati quindi Giusy Ferreri, Ron, Clementino e Bianca Atzei.

La serata delle cover è stata invece vinta da Ermal Meta con "Amara terra mia" di Modugno, che è stata ritenuta l'interpretazione più bella e coinvolgente, seguito da Paola Turci con "Un'emozione da poco" e Masini con "Signor tenente" di Faletti.

La prima eliminazione vera e propria del Festival non ha mancato di suscitare polemiche: in molti hanno fatto notare che c'erano canzoni peggiori e che alcuni cantanti sono rimasti in gara immeritatamente (sempre secondo la vox populi).

Criticatissima proprio la Aztei, che durante questo Festival sta subendo una vera e propria ondata di critiche anche da parte degli addetti ai lavori: in molti su Twitter hanno fatto notare che tra gli eliminati poteva/doveva esserci anche lei. Eppure la serata per Bianca aveva avuto anche un risvolto romantico: nelle prime file ad applaudirla c'era il suo Max Biaggi, che ha anche rivelato che la canzone 'Ora esisti solo tu' è stata scritta per loro due da Kekko dei Modà.

C'è da dire che su Twitter in molti si sono anche schierati a favore di Bianca, come spesso capita quando un personaggio viene attaccato con violenza: certamente la canzone della Atzei non sta incontrando il favore del pubblico, ma a volte (spesso) le critiche finiscono per trascendere...

Sanremo però è anche questo e i cantanti che si mettono in gioco lo sanno bene: ora si procede verso la semifinale, quando verranno eliminate altre quattro canzoni e decretato il vincitore della categoria Giovani.