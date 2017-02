Sanremo 2017, Beppe Vessicchio e la polemica con la RAI: problemi di soldi e di diritti

Peppe Vessicchio spiega perchè non parteciperà a nessuna trasmissione Rai durante il periodo del Festival. Netflix, intanto, ci ha dato anche la sua versione dei fatti...

di Francesca Di Belardino - 08 Febbraio 2017

Il Maestro Peppe Vessicchio torna a far parlare di sè dopo la prima serata del Festival di Sanremo: in molti si aspettavano di vederlo, sul palco o tra il pubblico, ma così non è stato. E' possibile che Carlo Conti e Maria De Filippi si stiano tenendo "in caldo" l'ospitata del Maestro per le serate future, magari proprio per quella finale, oppure al momento il celebre direttore d'orchestra non è nelle condizioni di partecipare a nessuno show...?

Da ieri spopola sul web il video di Netflix con protagonista Vessicchio, tratto dalla serie tv Stranger Things: a quanto pare il Maestro sarebbe finito nel Sottosopra (i fan della serie sanno di cosa stiamo parlando) e per questo non lo troviamo con le cuffie e la bacchetta sul palco dell'Ariston.

Scherzi a parte (il video di Netflix ve lo postiamo, è troppo bello) dietro alla scomparsa di Vessicchio dalla Rai c'è di più della semplice circostanza (nessun artista associato a Vessicchio nella fase finale del Festival): è proprio lui a rivelare cosa c'è dietro alla decisione di non partecipare a nessuna trasmissione Rai nel periodo del Festival e non solo.

Il Maestro e la Rai avrebbero un contenzioso aperto, legato ai diritti economici del brano "Margherita" usato come sigla di testa de La Prova del Cuoco tra il 2003 e il 2012. Vessicchio ha dichiarato a Il Fatto Quotidiano: "Mai più nelle trasmissioni Rai, a meno che le mie domande non abbiano risposte". E le domande riguardano, appunto, che fine hanno fatto i soldi dei diritti di questo brano, spettanti a Vessicchio.

Il Maestro ha tentato di ricomporre bonariamente la faccenda, chiedendo più volte spiegazioni a Viale Mazzini e ottenendo in cambio solo indifferenza: per questo, suo malgrado, è stato costretto a rivolgersi agli avvocati e "auto-oscurarsi" con dispiacere dalle trasmissioni della tv di Stato.

Il popolo del web continua ad invocare la sua presenza: lui ha promesso che venerdì sera sarà in prima fila all'Ariston. Sempre che non arrivi il Demogorgone...