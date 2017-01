Sanremo 2017 anticipazioni: svelato uno scoop sull'inizio del Festival e le canzoni "escluse"

Sanremo 2017, le anticipazioni di Conti a Radio Deejay: ecco come rivedremo quest'anno le canzoni escluse dalla clip di apertura dello scorso anno....

di Francesca Di Belardino - 24 Gennaio 2017

SHARE

Sanremo 2017 inizierà fra circa 15 giorni e c'è grande attesa per questa edizione, la terza firmata Carlo Conti e la prima in assoluto co-condotta da un personaggio di punta del network concorrente, cioè Maria De Filippi. Svelata la più grande sorpresa e anticipati anche gli ospiti più importanti, ci si chiede se la premiata ditta Conti-De Filippi abbia in serbo qualche altro colpo di scena oppure no: il nostro sesto senso ci dice che qualche altro scoop è ancora nell'aria...

E a proposito di scoop: Carlo Conti ne ha rivelato uno durante la sua ospitata a Deejay Chiama Italia, anzi due. Il primo è che Linus farà parte della giuria di qualità che andrà a valutare i brani in gara, mentre il secondo riguarda l'inizio del Festival.

Proprio così: mentre tutti saranno in attesa di scoprire l'outfit di Maria De Filippi per la prima serata, andrà in onda una copertina video di anticipazione della kermesse. L'anno scorso, i più attenti se lo ricorderanno, venne realizzato un video di pochi minuti con tutte le canzoni vincitrici del Festival, dalla prima edizione a quella del 2016.

Quest'anno, ha anticipato il conduttore, lo stesso video ricorderà tutte quelle canzoni escluse lo scorso anno, che il Festival non l'hanno vinto, ma che hanno contribuito a farne la storia: da Vita Spericolata di Vasco Rossi a Piazza Grande di Lucio Dalla, fino alla recente Fatti avanti amore di Nek.

Durante la chiacchierata con i due conduttori non sono comunque mancati gli aneddoti divertenti: dalla canzone di Morgan lunga 9 minuti che anni fa Conti fu costretto ad ascoltare, fino al confronto di abbronzature fra il conduttore e Nicola Savino.

In attesa di nuove sorprese, non resta che attendere...con le orecchie e gli occhi bene aperti!