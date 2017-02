Sanremo 2017, Alessio Bernabei canta Nel mezzo di un applauso: ecco la nostra intervista.

di Grazia Cicciotti - 08 Febbraio 2017

Sanremo 2017, Alessio Bernabei canta Nel mezzo di un applauso: 'L'amore infinito esiste'

Si tratta del terzo Sanremo consecutivo per Alessio Bernabei, che - dopo il debutto sul palco dell’Ariston coi Dear Jack e la partecipazione da solista lo scorso anno - torna con il brano Nel mezzo di un applauso, canzone scritta da Roberto Casalino, Dario Faini e Vanni Casagrande.

Per l’immancabile serata delle cover, Alessio ha invece deciso di presentare Un giorno credi di Edoardo Bennato, brano del 1973 (contenuto nell’album d’esordio del cantautore), che - come ci spiega Alessio nella videointervista - lo rappresenta molto.

“Non c’è due senza tre - ride Alessio - quindi il tre è il numero magico. Non me l’aspettavo di fare tre Festival consecutivi e devo dire che lo farò con lo stesso entusiasmo degli altri anni. Da questo Festival mi aspetto di mostrare me stesso, il brano mi mette tanta voglia di vivere. Sarò molto sereno”.

Mentre ci spiega cosa rappresenti per lui questo brano, Alessio ricorda i nonni “che si sono amati per tutta la vita. - commenta - Hanno condiviso più di 60 anni di matrimonio e, vedendo loro, mi viene da pensare che l’amore infinito può esistere”.

A proposito della cover che ha deciso di portare sul palco, Alessio ha invece precisato: “Non so, è come se avessi la sensazione che il testo sia stato scritto da me. L’arrangiamento è molto più moderno, chiaramente, ma il brano mi piace molto soprattutto per il tipo di energia che ha. In realtà, però, non ho mai fatto tante cover di Bennato, mi rivedo comunque molto in lui, nella sua personalità e la sua visione musicale mi affascina”.

foto@UfficioStampa