Sanremo 2017, gli abiti della discordia della prima serata, da Lodovica Comello a Giusy Ferreri

Sanremo 2017, c'è chi lo giudica inguardabile e chi li ritiene il miglior vestito della serata: ecco gli abiti della prima serata del Festival che fanno più discutere

di Eleonora D'Urbano - 08 Febbraio 2017

SHARE

Sanremo 2017, gli abiti della prima serata che non sono passati inosservati

Sanremo non è certamente soltanto musica, ma glamour, moda, presenza scenica e gossip: per questo non poteva mancare una disamina degli abiti della prima serata che, nel bene e nel male, hanno attirato l'attenzione del pubblico forse più delle stesse canzoni in gara.

Partiamo da Giusy Ferreri, a rischio eliminazione insieme a Ron e Clementino con il brano ‘Fa talmente male': colpa anche dell'abito scelto per debuttare come prima artista della prima serata di Sanremo 2017? Probabile, almeno stando ai giudizi che leggiamo sul web. Il vistoso tailleur nero tempestato di rossetti e scritte colorate non ha affatto convinto gli spettatori che forse l'hanno penalizzata più per l'outfit che per la performance: “Giusy Ferreri con lo stesso vestito da 10 anni” ha tuonato una utente, “La Ferreri ha vinto quell'abito con i punti fragola” ha fatto eco un altro.

Tra gli abiti della prima serata di Sanremo 2017che si sono distinti per esuberanza e eccesso, annoveriamo quello di Lodovica Comello (total look Vivetta): il popolo del web ha premiato parzialmente la star di Violetta, sottolineando l'inadeguatezza del look. Il vestito aveva delle decorazioni a dir poco sui generis, come le mani bianche posizionate sul decolleté della cantante: qualcuno l'ha paragonata a Britney Spears, qualcun altro ha ironizzato: “Bello il vestito della Comello ?!? Il regista non ha ancora avuto il coraggio di riprenderlo tutto”.

Critiche anche per l'abito di Elodie Di Patrizi (ECCO LA NOSTRA INTERVISTA ALL'ARTISTA) nonostante il suo brano sia dato tra i favoriti. La cantante dai capelli rosa ha scelto un abito lungo tribale e colorato, ma Enzo Miccio ha chiosato: “Tribal chic per questo long dress. Perfetto per una serata a bordo piscina con mojito in mano e ombrellini”. Il guru della moda ha bacchettato in un certo senso anche Fabrizio Moro, salvo poi cedere ai complimenti: “L'abito jacquard non mi fa impazzire ma sono disposto a chiudere un occhio”.

E voi della prima serata di Sanremo 2017 che ne pensate? Quali sono stati gli abiti promossi e quelli decisamente e irrimediabilmente bocciati?

SANREMO 2017, TRA GLI ABITI DELLA PRIMA SERATA SPICCA QUELLO DI DILETTA LEOTTA: WEB IN TILT

Fotogallery@Social