Sanremo 2017, 6 incredibili gaffe di Francesco Totti al Festival

Sanremo 2017, Francesco Totti è stato il vero protagonista della seconda serata del Festival. Tra una battuta e l'altra in molti hanno notato quelle incredibili gaffe. Ecco cosa ha detto

di Eleonora D'Urbano - 09 Febbraio 2017

SHARE

Sanremo 2017, gaffe assurde di Francesco Totti in diretta. Ecco cos'ha fatto e detto in diretta

La seconda serata del Festival è stata uno spettacolo nello spettacolo: ospite speciale di Sanremo 2017 Francesco Totti è sceso dalle scale infiammando l'Ariston e milioni di italiani a casa che, pur non tifando Roma, stimano il calciatore e lo ritengono una icona dello sport, un mito della Capitale e dei nostri tempi.

A dispetto del look da imperturbabile James Bond, con smoking elegante, capelli impomatati e sorriso un po' tirato, a Sanremo 2017 Francesco Totti ha sparigliato le carte e mandato in tilt anche Carlo Conti e Maria De Filippi con una serie di gaffe che, ovviamente, non sono passate inosservate.

Prima il teatrino sul match Roma – Fiorentina, finito 4-0 per i giallorossi, poi la figuraccia sulla moglie Ilary Blasi e su The Voice nel presentare Nesli e Alice Paba (“The Voice? Mi sembra che questa cosa l'abbia fatta anche Ilary anni fa... dopo glielo chiedo”). E ancora tra le gaffe di cui si è reso protagonista Totti a Sanremo 2017 riportiamo lo scivolone in diretta quando, nell'annunciare il brano di Michele Bravi (ECCO IL GESTO COMMOVENTE DEL CANTANTE DOPO LA SUA ESIBIZIONE A SANREMO 2017), ha sbagliato la pronuncia dell'autore Cheope, trasformato in Sciopè – tanto che su Twitter una spettatrice ha fatto notare: “Totti avrà pensato: se Chanel si dice Scianel, Cheope si dirà Sciopè. Non fa una piega. Un mito”.

Ma non è finita qui perché di chicche all'Ariston er Pupone ce ne ha regalate parecchie scatenando non solo l'ilarità generale, ma anche la voglia di vederlo come ospite comico fisso o addirittura come conduttore del prossimo anno del Festival.

Particolarmente densa di gaffe la doppia intervista a cui Totti si è sottoposto seduto in mezzo a Carlo Conti e Maria De Filippi. Quando Carlo gli ha chiesto quale fosse lo scherzo più divertente che avesse mai ricevuto, il giocatore ha risposto: “M'hanno tagliato i calzini, c'avevo i piedi che sembravo Padre Pio”; poco dopo Maria gli ha suggerito a bassa voce – ma si è sentito tutto! – il titolo del celebre film ‘Amici miei' mentre Conti faceva la supercazzola al calciatore e infine, dopo aver tirato palloni autografati in platea e aver portato faticosamente a termine la chiacchierata a Sanremo 2017 Totti ha concluso in bellezza. “Qual è la tua canzone preferita del Festival?” gli ha chiesto il conduttore spiazzando per un attimo l'ospite che poi ha replicato: “Povia, il piccione”, riferendosi erroneamente al brano dal titolo ‘Vorrei avere il becco'.

Chicca dell'ultima ora sui social, pare che Francesco Totti non abbia rispettato il copione considerato il fatto che su Twitter circola la foto dello script in cui è riportato che avrebbe dovuto menzionare ‘Si può dare di più' di Tozzi, Morandi e Ruggeri come brano preferito. Ma noi Totti lo amiamo anche per questo!

Fotogallery@Social