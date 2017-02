San Valentino 2017: i film da vedere al cinema

San Valentino 2017, una serata al cinema è sempre gradita: ecco un elenco di film che potete trovare in sala e che magari fanno al caso vostro

di Francesca Di Belardino - 13 Febbraio 2017

SHARE

San Valentino 2017 al cinema: non male come proposta per passare la serata, non pensate anche voi?

Dopo (o prima) la cena romantica, un bel film altrettanto romantico, se entrambe amate il cinema, può essere un buon modo per celebrare la festa degli innamorati: vediamo allora una lista di film papabili per una bella serata a due.

Un titolo consigliatissimo è "La la land": pluripremiato agli Oscar, divertente e romantico, racconta la storia di un sogno che si realizza. E ha due protagonisti belli e simpatici come Emma Stone e Ryan Gosling. Figurone assicurato: l'unico rischio è che il vostro lui/la vostra lei lo abbia già visto.

Se la vostra fidanzata, e ci rivolgiamo agli uomini, era una Twilight addicted, fatela felice proponendole di vedere "Fallen", il film che promette di sostituire i vampiri con gli angeli nei cuori delle fan. Lei apprezzerà il vostro sforzo e magari alla fine il film piace pure a voi.

Per non prendersi troppo sul serio c'è anche "Proprio lui?", con Bryan Cranston (se avete amato Breaking Bad sapete chi è) e James Franco, rispettivamente padre e fidanzato di Stephanie. Franco è un aspirante genero un po' sui generis e il papà della compagna non la prende proprio benissimo... si ride parecchio e si sa che le donne amano chi le fa ridere!

Se siete in cerca di un film che sia emozionante e commovente, "A United Kingdom" fa al caso vostro: la storia del re del Botswana e di sua moglie Ruth, che si sono amati per tutta la vita nonostante avessero il mondo intero contro per questioni di pelle vi lascerà senza fiato. Anche perchè è una storia vera!

Infine, una proposta per i più spregiudicati, uomini o donne: se volete fare una proposta, neanche troppo velata, al/alla vostro/a Valentino/a, portatelo/a a vedere '50 sfumature di nero'. Se è un tipo sveglio -ma anche se non lo è- la storia di Anastasia e Christian Grey dovrebbe colpire nel segno ed assicurarvi un San Valentino all'altezza delle vostre aspettative!