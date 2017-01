Samantha Cristoforetti incinta: l'astronauta ha partorito. Ecco chi è il padre della bambina

Dolce attesa per l’astronauta trentina che ci ha fatto sognare. Samantha Cristoforetti ha partorito da poco, ecco chi è il padre della bambina

di Eleonora D'Urbano - 03 Gennaio 2017

Samantha Cristoforetti ha dato alla luce la sua primogenita: si chiama Amal, nome che in arabo significa 'Speranza'. Il parto di AstroSamantha è avvenuto in Germania - per la precisione a Colonia, sede dell'Agenzia Spaziale Europea - nello scorso novembre, ma la bella notizia è trapelata solo in queste ore. Samantha Cristoforetti e il padre della bambina hanno mantenuto il più stretto riserbo sulla gravidanza fino a oggi.

Era stato il settimanale Chi ad anticipare agli inizi di settembre la notizia che Samantha Cristoforetti fosse in dolce attesa: alcune foto in cui sembrava coprire le inequivocabili rotondità durante il Forum Ambrosetti a Cernobbio si sono rivelate profetiche. Chi è il padre della bambina? La 39enne, lo sappiamo bene, è sempre stata particolarmente riservata sulla sua vita privata, tuttavia pare che il compagno di Samantha Cristoforetti, padre della neonata Amal, sia l'addestratore spaziale Lionel Ferra, che ha aiutato Samantha e gli altri compagni alla preparazione della missione Futura.

E' andata nello spazio dove è rimasta per 199 giorni battendo il record italiano, sta studiando il cinese e sogna la Luna, ma al momento – dopo Futura – la missione più coraggiosa di AstroSam pare proprio quella di crescere la piccola Amal. Non possiamo che essere più felici per la bella notizia, anche se arrivata ai media soltanto in queste ore, sperando che la Cristoforetti regali al mondo almeno uno scatto della bimba e tante altre emozioni come quando si trovava nello spazio e mettere su famiglia sembrava soltanto un’ipotesi lontana anni luce da lei!

