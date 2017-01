Salta la copertina di Crozza a Di Martedi, ecco perché

Quella di ieri sera è stata una puntata 'anomala' di Di Martedi: ecco perché la copertina di Crozza non è andata in onda e come hanno reagito gli utenti all'assenza del comico genovese

di Eleonora D'Urbano - 11 Gennaio 2017

Salta la copertina di Crozza a Di Martedì, web in rivolta...

La prima puntata del 2017 di Di Martedì, andata in onda su La 7 il 10 gennaio, si è aperta senza la consueta copertina iniziale di Maurizio Crozza. Il comico genovese aveva salutato tutti lo scorso 13 dicembre lasciando il pubblico in sospeso sul suo futuro professionale a La7: “Ciao Giova – aveva detto – buone vacanze a tutti. Noi ci rivediamo, ci rivediamo... vabbè, non so neanche se ci rivediamo... Intanto buon Natale Giova. Ciao, ciao a tutti”.

L’ipotesi possibilista di restare si è arenata e l’accordo con la rete non si è concretizzato, per questo motivo è saltata la copertina di Crozza a Di Martedì ieri, 10 gennaio, e Giovanni Floris ha annunciato la fine del sodalizio lavorativo con queste parole: “Da oggi dovremo fare da soli perché si è concluso concluso il rapporto tra La7 e Maurizio Crozza. In bocca al lupo a Maurizio per la sua nuova avventura. In bocca al lupo Maurizio!”

Il conduttore di Di Martedì – che ha iniziato la proficua collaborazione con Crozza ai tempi di Ballarò – si riferiva al passaggio di Crozza a Discovery e alla nuova trasmissione che lo vedrà protagonista del venerdì sera a partire da marzo 2017 su NOVE. Conclusa definitivamente la sua decennale avventura nelle fila de La7, c’è da chiedersi quanto inciderà l’assenza della sua copertina sugli ascolti di Di Martedì e a giudicare dai tweet di delusione di ieri, possiamo immaginare che si farà sentire parecchio.

“Crozza ha abbandonato #diMartedi. Con lui se ne vanno gli unici 5 minuti di informazione del programma” ha tuonato una spettatrice, “#dimartedì è sparita l'unica cosa interessante: crozza” ha rincarato la dose un altro utente, addirittura “Che senso ha guardare #DiMartedi se non c'è #crozza” si è chiesto Luigi. Per ora il debutto a Di Martedì del comico Lastrico non ha favorevolmente impressionato l’audience della trasmissione, abituata oramai da 10 anni al top.

