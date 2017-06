Dal 9 al 18 giugno, Sky Cinema Hd diventa Sky Cinema Star Wars: Star Wars compie 40 anni. Potremo rivedere tutti e setet i capitoli della space oprea più famosa del cinema mondiale, oltra ad approfondimenti, documentari inediti e tanto altro.

di Adele Ramazzotti - 08 Giugno 2017

La saga di Star Wars compie 40 anni: Sky Cinema Hits dedica un canale alla space opera

La saga cult per eccellenza ovvero Star Wars compie 40 anni e proprio per celebrare un compleanno così importante Sky Cinema Hits dal 9 al 18 giugno si trasforma in Sky Cinema Star Wars.

Il canale proporrà tutti i 7 capitoli della space opera più famosa della storia del cinema mondiale, nata dal genio visionario di George Lucas. Ma non finisce qui; la programmazione oltre ai sette film della saga proporrà approfondimenti, documentari inediti, speciali che ci faranno scoprire tutto ciò che forse ancora non sappiamo sulla saga vincitrice di 8 premi Oscar.

Star Wars compie 40 anni e nel canale dedicato di Sky ritroveremo la trilogia classica (Capitolo IV, V, VI) dove Harrison Ford aka Han Solo, con l'aiuto della principessa Leia (l'indimenticabile Carrie Fisher), di Luke Skywalker (Mark Hamill), Obi-Wan Kenobi (Alec Guinnes) e degli amici droidi C-3PO e R2-D2, tenterà di salvare la galassia dalla minacciosa forza oscura di Darth Vader.

La seconda trilogia (capitoli I, II, III) ripercorre invece l'infanzia e la trasformazione del giovane Anakin Skywalker (Hayden Christensen) nel malvagio Darth Vader, gli eventi che hanno sancito la fine della Vecchia Repubblica e la nascita dell'Impero Galattico.

Non mancherà nella programmazione di Star Wars compie 40 anni, il settimo film della Saga Star Wars: il risveglio della forza, diretto da J.J. Abrams e ambientato trent'anni dopo le vicende de 'Il ritorno dello Jedi'. Alcuni protagonisti della trilogia classica come Carrie Fisher e Harrison Ford vengono affiancati da una nuova generazione di attori tra cui spiccano Oscar Isaac e Adam Driver. In questo film, due giovani avventurieri (Daisy Ridley e John Boyega), insieme al piccolo droide BB-8, si uniscono alla Resistenza e vanno alla ricerca dell'ultimo Jedi in vita: Luke Skywalker.

Su Sky Cinema Star Wars in programmazione anche Star Wars: The legacy revealed, il documentario realizzato in occasione del 30° anniversario della Saga che, attraverso colloqui esclusivi con giornalisti, critici, esperti e registi di rilievo come Peter Jackson e Joss Whedon (The Avengers), riflette sull'impatto che il primo film del 1977 ha avuto sulla società e sul mondo del cinema.

Vi segnaliamo in programmazione anche 'L'imperop dei sogni; la storia della trilogia di Star Wars', speciale dedicato al making of della trilogia originale con interviste e immagini inedite, e la docu-serie in 3 parti Science of Star Wars: un viaggio alla scoperta della tecnologia e degli androidi, riflettendo sull'impatto che queste scoperte potrebbero avere sulla vita di tutti i giorni, con interviste a membri dell'Industrial Light & Magic e della LucasFilm, ingegneri della Nasa e inventori. Star Wars compie 40 anni e su Sky Prima Fila potrete trovare Rogue One: a Star Wars Story.

Che la forza sia con voi!

foto ufficio stampa Sky