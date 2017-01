Rockin'1000, la band più grande del mondo incide il suo primo album, registrazione del mega-concerto That's Live.

di Grazia Cicciotti - 31 Gennaio 2017

Rockin'1000, dopo i Foo Fighters arriva l'album della band più grande del mondo

Tutto è iniziato da un’idea folle, portata avanti con caparbietà e impegno: una missione che sembrava impossibile (una rock band di più di 1000 elementi dove si è mai vista?), ma che alcuni ragazzi di Cesena - capitanati da Fabio Zaffagnini - hanno realizzato al solo scopo di portare in Italia i Foo Fighters. Il video in cui musicisti e cantanti intonano in coro Learn To Fly nel Parco Ippodromo di Cesena (era il 26 luglio 2015) è diventato virale, in Italia è stato il più visto dei 2015, tanto da arrivare a Dave Grohl, che ha ringraziato sui social e ha poi organizzato realmente una data a Cesena, sconvolgendo le date del tour della band (“A Cesena è stata più una grande festa tra amici con i Foo Fighters che suonavano, assurdo!” ricorda Zaffagnini).

La storia di Rockin’1000, tuttavia e per fortuna, non finisce qui: il 24 luglio del 2016, nello Stadio di Cesena, la band ha dato vita a That’s Live, un vero e proprio concerto sui generis, in cui la formazione dei 1000 ha ripercorso la storia del rock, dai Nirvana ai Rolling Stones. In quello Stadio ad ascoltare Rockin’1000 c’erano 14mila spettatori, ma ora la follia iniziale rischia quasi di diventare ‘storia’, visto che il 27 gennaio è uscito l’album That’s Live - The biggest rock band on Earth, che imprime su disco fisico e digitale proprio il mega-evento della scorsa estate.

“In questo album - ha dichiarato Zaffagnini - si respira la magia che ha fatto tremare il prato quel giorno a Cesena. Un progetto folle, nato per gioco, che oggi ci ha portato a realizzare qualcosa di unico. Ascoltare 1000 musicisti è già di per sé un'esperienza incredibile, ma assistere ad un loro concerto con la partecipazione del pubblico, così caloroso ed empatico è stato qualcosa di pazzesco, difficile da descrivere, ha superato ogni nostra aspettativa. Il disco permette di entrare dentro quella magia e capire cosa possono scatenare 1000 musicisti”.

Tracklist di That's Live – The Biggest Rock Band on Earth live in Cesena 2016

1. Bitter Sweet Symphony – The Verve 2. Come Together – The Beatles 3. Gold On The Ceiling – The Black Keys 4. Born To Be Wild – Steppenwolf 5. Jumpin' Jack Flash – The Rolling Stones 6. It's A Long Way To The Top – AC/DC 7. C'Mon Everybody - Eddie Cochran 8. Seven Nation Army – The White Stripes 9. BlitzKrieg Bop – Ramones 10. Smells Like Teen Spirit – Nirvana 11. Rebel Rebel – David Bowie 12. Police On My Back – The Clash 13. People Have The Power – Patti Smith 14. Rockin' In The Free World – Neil Young 15. Song 2 – Blur 16. Medley – Jimi Hendrix e Led Zeppelin 17. Learn To Fly – Foo Fighters

